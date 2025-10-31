范姜彥豐控粿粿出軌！超正前女友說話了：人品就是最好的風水

范姜彥豐與前女友Zoey。（圖／翻攝自Threads）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，范姜彥豐在29日正式點名王子（邱勝翊）插足婚姻。范姜彥豐前女友發布限時動態，其中提到「人品就是最好的風水」，也引發討論。

范姜彥豐爆料妻子粿粿出軌後，他的過往經歷也被扒出，10多年前他的女友是《大學生了沒》班底Zoey，兩人交往6年後分手，Zoey目前則經營服飾品牌，IG有23萬人追蹤頗有名氣。

Zoey今（31日）發布限時動態寫下「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返，福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待。」隱隱與近日發生的事件有關，引發網友聯想。

Zoey發布限時動態。（圖／翻攝自zoeyx_xIG）

范姜彥豐今日委託法律事務所發布聲明，強調日前爆料都有確鑿證據，將會在訴訟時提出。此外，范姜彥豐希望可以給「家人」必要的隱私空間，保護「家人」健康成長環境。



