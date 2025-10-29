范姜彥豐控粿粿外遇邱勝翊

范姜彥豐（右）29日證實與粿粿的3年婚姻出現危機。（資料照片）

王子（邱勝翊）29日發文道歉，因關心粿粿而不小心超越朋友界線。（資料照片）

前啦啦隊女孩粿粿5月爆出與交往6年、結婚3年的范姜彥豐婚變，夫妻倆始終未回應。范姜彥豐29日在社群爆料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），「我看見2人明確出軌證據，我變成最可笑的人」。而王子昨也發聲向當事者及受波及的人致歉，但強調自己並非破壞別人家庭關係的人，「這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」。

范姜彥豐昨表示，粿粿自和王子一行人前往美國後，態度產生180度轉變。他主動攤牌，未料女方眼睛不眨的否認到底，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」嘆自己成了戴著綠帽的小丑，「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」

范姜彥豐怒嗆王子破壞他的家庭，他發現後陷入低潮，一度想簽下放棄婚後財產條約，多虧身邊親友提醒，才阻止他犯下傻事。對於未來，他決定尋求法律途徑與2人對抗。

分居已久 離婚協商破裂

粿粿昨表示，她與范姜彥豐協商許久，但因為男方提出的離婚金額超出負擔，導致協商破裂；她否認男方的出軌指控，「說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒」，表示會再找時間釐清真相。粿粿經紀公司的好看娛樂副總經理王貞妮則說，2人分居很久，今年開始談離婚，一切問題都交由律師處理。

而王子也在社群道歉，他指出，是從得知女方協議離婚的過程中，不小心從傾聽者的角色，演變成過度關心，導致「超出朋友間應有的界線」，做出錯誤的表達方式，「錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望」。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也發聲致歉，「藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。」