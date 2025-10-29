范姜彥豐控粿粿婚內出軌！ 蔡瑞雪聲援：我也剛經歷被背叛

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨(29日)控訴粿粿與「王子」邱勝翊在3年的婚姻中婚內出軌，甚至強調「有明確出軌證據」；事件延燒之際，「北一女神」蔡瑞雪則挺身聲援范姜彥豐，同時公開自己也才剛遭遇相同經歷。對此，范姜彥豐也再度開口回應，首度談及好友的聲援，親曝蔡瑞雪「一直關心我、鼓勵我。」

面對范姜彥豐的指控，蔡瑞雪感到十分不捨更感慨表示，「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆、很專情，聽到這些事真的很心疼你。」除為范姜彥豐抱不平，她更不惜公開遭背叛的經歷，義憤填膺怒嗆，「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」

廣告 廣告

對於蔡瑞雪自揭傷疤的言論，不少網友表示心疼，不過也有人提出疑問，「從范姜的貼文看到蔡瑞雪的回覆，怎麼覺得這段話也有點含意？」針對外界質疑，范姜彥豐則第二度公開對外回應，「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

力挺范姜彥豐！蔡瑞雪自爆也遭劈腿 怒嗆「外遇不可取」

時空旅人？粿粿偷吃王子 他9個月前留下「神預言」網瘋朝聖！

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

坣娜驚傳死訊享年59歲 圈內密友悲痛喊：不敢相信是真的

