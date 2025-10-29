范姜彥豐控「王子粿粿婚外情」 王心恬尷尬：不好說什麼

粿粿和王子美國嗨玩，范姜獨留台。（圖／TVBS）

范姜彥豐公開爆料妻子粿粿與藝人王子有不正當關係，引發社會關注！根據時間線梳理，粿粿與王子是在參加《全明星運動會》時相識，當時粿粿已與范姜彥豐交往。婚後兩人互動頻繁，王子不僅知道粿粿的睡覺習慣，還曾在范姜彥豐的貼文下標記粿粿並留言「有一天特別開心」。王子過去感情史豐富，如今捲入婚變風波，被戲稱「小王子」，形象大受影響。

粿粿和王子美國嗨玩，范姜獨留台。（圖／TVBS）

粿粿與王子的婚外情風波引發社會關注，范姜彥豐公開爆料妻子粿粿與藝人王子有不正當關係。根據時間線梳理，兩人是在《全明星運動會》節目中認識，當時粿粿已與范姜彥豐交往。婚後三人曾多次同遊，但今年粿粿與王子的美國旅行卻未見范姜彥豐同行，粿粿還發文感謝丈夫「放風券」，隨後婚變傳聞不斷。王子與粿粿的互動頻繁，包括在對方社群媒體留言，甚至了解對方睡覺習慣，種種跡象顯示兩人關係不尋常。

兩人的互動在社交媒體上留下諸多蛛絲馬跡。粿粿近期發布的貼文中，王子頻繁現身留言區，曾大讚粿粿「可可愛愛」，甚至知道她「睡覺應該是嘴巴張開」的細節。更引人注目的是，王子曾在范姜彥豐的貼文下標記粿粿並留言「有一天特別開心」，這一舉動引來范姜彥豐回應要求「請出來解釋清楚」。

王子情史豐富。（圖／TVBS）

半年前，王子與粿粿同台出席活動時，兩人自爆不久前才見面，言談間流露出對彼此的親近感。在記者會上，粿粿提到「去哪裡，對的人就可以」時，目光投向一旁的王子，而王子也表示「很好玩」，顯示兩人關係密切。這場記者會正是在范姜彥豐不悅的美國之旅後舉行。

王子過去的感情史相當豐富，曾與楊丞琳、鬼鬼傳出緋聞但未獲證實。直到2018年，他才首次公開承認與港星鄧麗欣的戀情，後因聚少離多分手。之後又傳出與郭雪芙交往，但雙方透過經紀公司否認。最近一次是與《全明星運動會》的席惟倫傳出緋聞，王子當時強調自己單身。如今被爆出介入他人婚姻，「王子」被戲稱為「小王子」，形象受到嚴重影響。

范姜彥豐控王子粿粿婚外情，王心恬尷尬回應不好說。（圖／TVBS）

王心恬作為王子的好友，同時也是范姜彥豐的前師姐，當被問及相關問題時顯得尷尬，表示「如果已經有到法律程序，我們好像也不能說什麼」，不便多做評論。婚變風波爆發後，王子幾乎每次露面都拒絕受訪，迴避相關提問。粿粿曾在節目中表示自己和丈夫同為獅子座，認為不會有出軌事件發生，如今卻自打嘴巴，引發各界議論。

