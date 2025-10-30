范姜彥豐揭粿粿外遇王子！ 律師嘆「公審討不到好處」：究竟提出什麼條件？

范姜彥豐（右）控訴妻子粿粿（左一）出軌王子（左二）。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c、zack_fanchiang）

男藝人范姜彥豐29日爆料妻子粿粿（江瑋琳）外遇「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），隨後粿粿發聲否認稱丈夫說法「有許多與事實不符」，而王子則認了「超越朋友應有的界線」。對此，律師賴承恩認為，「公審」是個玉石俱焚的做法，在法律上討不到任何好處，但自己也相當好奇范姜彥豐究竟提出什麼條件，讓雙方協商了4個月也無法達成共識。

賴承恩在社群平台Threads撰文道，他認為「公審」是個玉石俱焚的策略，在法律上是討不到任何好處的，可能會被告妨害名譽，更被法院認為是非善意父母等等的，而粿粿也不可能為了要保密，需要再對范姜彥豐做出任何讓步。

賴承恩說，范姜彥豐提及雙方早已協商4個月，沒想到粿粿寧願被爆料也不願意答應條件，「我蠻好奇到底范姜提出的條件有多不能讓粿王接受，接下來就看粿王如何回擊了。」

賴承恩表示，王子直接發文坦承有超過朋友的關係，但沒有明說到底做了什麼，若後續范姜彥豐要提告侵害配偶權，法院也會看粿粿的行為去判賠償金，「王子很聰明，先是直接承認道歉，不再跟范姜有過多的來回，避免越燒越烈，也是適度止血。」

賴承恩指出，王子選擇不做過多說明，也是為了訴訟上做準備，「反正范姜證據提到哪再認到哪，大不了也是賠個幾十萬的問題。公關問題遠比法律問題可怕多了。」

賴承恩也猜測，范姜彥豐和粿粿之間除了價碼談不攏，或許是因為這件事早就被很多親朋好友知道，所以即使粿粿要付一筆錢叫范姜彥豐保密也沒用，其他人還是有可能會爆出來，只是早爆晚爆而已，「趁現在年輕還有時間精力去救形象，乾脆早點爆一爆比較舒服。」

