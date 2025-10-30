范姜彥豐撇2好友非綠帽共犯 「王子變小王」海王言論遭挖

粿粿婚變延燒，范姜彥豐出聲護「美國行」的其中兩友人，王子則被翻出「海王」金句。（翻攝網路）

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，男方控訴女的出軌，對象是一群友人中的王子。關於「王子變小王」一事，范姜彥豐在社群網站挺好友晏柔中、楊孟霖，退追王品澔與簡廷芮；王子本身過往言論也被挖出，網友酸他根本「海王」。

由於范姜彥豐心痛身邊有朋友知情，卻選擇幫忙隱瞞，不知情的被利用。隨著事件延燒，出事的「美國行」成員簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔都被捲入，其中王品澔、簡廷芮由於被退追因而成了「共犯」，范姜彥豐出聲護另外兩人「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

於是有人猜測，或許給范姜彥豐提醒的，就是晏柔中、楊孟霖。至於王子過往在節目《來吧！哪裡怕》談到戀愛觀的影片也被翻出，他當時坦言，自己只與圈內人交往，因為能掌握對方交友圈；若對象是圈外人，因不了解演藝工作，容易爭執。

不僅如此，王子更直言不會單獨與女友外出，要嘛都在家，要嘛就是一群人。這段發言如今被網友認為與他與粿粿「藉聚會偷情」的模式如出一轍，網友留言直呼「這根本是照劇本演！」「好海王的言論。」

