范姜彥豐撞臉拓海！網神還原《頭文字D》｢殘酷劇情」：都一樣被綠

娛樂中心／台北報導

男演員范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。對此有粉絲歪樓，坦言在看過范姜的臉後，發現竟然撞臉日本知名漫畫《頭文字D》中的男主角藤原拓海，讓網友笑翻，直言：「都一樣被綠。」

有粉絲歪樓，坦言在看過范姜的臉後，發現竟然撞臉日本知名漫畫《頭文字D》中的男主角藤原拓海。（圖／翻攝自IG)



有網友在Threads上貼出自製影片，將范姜彥豐與藤原拓海並列對照，直呼兩人外型神似，網友驚訝表示：「一直覺得范姜很眼熟，終於找到答案！」貼文一出隨即吸引超過31萬次瀏覽。據悉，漫畫《頭文字D》中，拓海曾與高中同學茂木夏樹交往，卻意外發現女友與開賓士的男子援交，最終分手收場。夏樹畢業後遠赴外地求學，兩人從此各奔東西。

王子曾以賓士車為座駕，與《頭文字D》劇情雷同。（圖／翻攝自臉書）

不少網友留言對比范姜彥豐的婚變新聞：「范姜跟藤原拓海根本一模一樣」、「女朋友都被賓士載走…」、「還一樣被綠但拓海沒結婚」、「拓海雖然過程多苦難，但最後跟上原美佳結婚，算是好結局」、更有網友貼出台灣版電影《頭文字D》中周杰倫唱過的片尾曲〈一路向北〉歌詞，惡搞改編成新版本，「你說你好累，已無法再愛上誰，風在山路吹，『粿王』的畫面全都是我不對。」

