范姜彥豐撞臉《頭文字D》主角藤原拓海！網揭漫畫「驚人巧合」：都一樣被綠

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

藝人范姜彥豐日前突然爆出結婚3年的妻子粿粿劈腿王子邱勝翊，震撼整個娛樂圈，也引發各式各樣的討論。最近就有網友表示，看過范姜的臉後覺得和日本知名賽車漫畫《頭文字D》的主角藤原拓海非常相似，更聯想到兩人經歷的驚人巧合，讓眾人笑翻直言：「都一樣被綠。」

最近有網友表示范姜的外型和《頭文字D》的主角藤原拓海非常相似。（圖／范姜彥豐IG、翻攝自IG）

近期有網友在Threads上貼出自製影片，將范姜彥豐與藤原拓海並列對照，兩人過於相似的外型讓他直呼「一直覺得范姜很眼熟，終於找到答案！」據悉，在漫畫《頭文字D》中，藤原拓海曾與高中同學茂木夏樹交往，但後來卻發現女友和一名開賓士的男性有援交關係，最終兩人分手。

廣告 廣告

貼文一出便吸引大批網友留言：「女朋友都被賓士載走…」、「范姜跟藤原拓海根本一模一樣」、「茂木夏樹跟粿粿都是短髮……」、「還一樣被綠」、「賓士王子出來那刻笑到手機噴飛」、「漫畫與現實總是驚人的相似！」更有網友將台灣翻拍電影《頭文字D》中由周杰倫演唱的片尾曲〈一路向北〉歌詞惡搞，改成「你說你好累，已無法再愛上誰，風在山路吹，『粿王』的畫面全都是我不對。」

更多FTNN新聞網報導

王子偷吃粿粿遭全面停工！ 網看穿「演藝圈套路」：沒多久又出來走跳

「男生都喜歡粿粿這類型的女生嗎？」 網透露1關鍵：超容易暈船

抓包現場？王子曾遭問「要公開了嗎」當場傻住 粿粿嚇到尖叫網熱議

