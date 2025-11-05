范姜彥豐撞臉《頭文字D》拓海！網揭殘酷劇情神還原：一樣被綠

粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／IG@meigo.c、@zack_fanchiang）

男星范姜彥豐近日因婚變風波成為熱議焦點，他與前中信啦啦隊女孩粿粿結婚3年，卻爆出對方與王子（邱勝翊）婚內出軌，雙方多次隔空交火，事件持續延燒。不過在一片爭議聲中，卻有網友意外發現他撞臉日本知名漫畫《頭文字D》男主角藤原拓海，讓不少人笑稱：「一樣被綠」。

有網友在Threads上貼出自製影片，將范姜彥豐與藤原拓海並列對照，直呼兩人外型神似，網友驚訝表示：「一直覺得范姜很眼熟，終於找到答案！」貼文一出隨即吸引超過31萬次瀏覽。據悉，漫畫《頭文字D》中，拓海曾與高中同學茂木夏樹交往，卻意外發現女友與開賓士的男子援交，最終分手收場。夏樹畢業後遠赴外地求學，兩人從此各奔東西。

影片曝光後，不少網友留言對比范姜彥豐的婚變新聞：「范姜跟藤原拓海根本一模一樣」、「女朋友都被賓士載走…」、「還一樣被綠但拓海沒結婚」、「頭文字D重拍電影版應該找他演拓海」、「賓士王子出來那刻笑到手機噴飛」、「拓海雖然過程多苦難，但最後跟上原美佳結婚，算是好結局」、「我信了，希望能有一個好結局」、「漫畫劇情成真」、「現實比動畫更狗血」。

如今范姜彥豐與粿粿的婚變戰火仍未平息，王子近日也再度發文道歉，承認錯誤並強調會承擔後果，並提到希望賠償金能以分期方式支付。范姜彥豐與粿粿則持續互揭對方家務事，各說各話。

