范姜彥豐新貼文秀腹肌！粿粿被「SWAG」遞邀約：給優渥薪水

范姜彥豐與粿粿的婚外情風波，范姜彥豐近日在社群媒體分享學習潛水的新貼文，表示將「不忘熱忱和初心」，並承諾會慢慢修補自己。據悉，他在婚姻風波後已暴瘦11公斤，而事業方面則陸續收到工作邀約。相較之下，粿粿目前事業全面停擺，甚至有成人直播平台趁機向她拋出邀約，引發網友兩極評價。

范姜彥豐睽違多日發新貼文，透露自己在學潛水。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

范姜彥豐終於在社群平台發布新動態，分享了一系列學習潛水的影片，並秀出腹肌照。然而，從照片中可見他身形明顯消瘦，自爆從婚姻風波後已瘦了11公斤。他在貼文中寫道：「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心，自律和善良，都是一種選擇，努力修補，然後把肉長回來。」這段文字獲得許多網友的支持與鼓勵。

廣告 廣告

擁有帥氣外型和優秀歌喉的范姜彥豐，近期雖經歷婚姻風波，但工作邀約不斷。11月初，他受邀在天后闆妹的直播中帶貨；11月中則接到謝和弦的新歌合作邀請。謝和弦曾表示：「有機會搞不好可以合作一下，我可以幫他寫歌啊，他不出單曲不出專輯太可惜了。」不過，這項邀約被部分網友質疑是蹭熱度。對此，謝和弦的妻子兼經紀人陳緗妮回應，表示原本無意曝光，只是剛好被問到時事才順便提及，而范姜至今尚未對此做出回應。

成人直播平台SWAG證時有向粿粿遞出橄欖枝。（圖／翻攝粿粿IG）

相較於范姜彥豐的工作機會不斷，粿粿的處境則相對艱難。在公開承認婚外情並道歉：「對不起，我不應該這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為」後，她的形象受損嚴重，目前工作全面停擺。然而，有成人直播平台趁此時機向她拋出邀約，表示願提供優渥薪資。這一舉動在網路上引發熱議，有人認為是落井下石，也有人覺得是在幫助她，評價兩極。

更多 TVBS 報導

謝和弦愛妻甩不開小三罵名！邀范姜彥豐合作遭出征 她親揭內幕

范姜彥豐輸在哪？網列出范姜vs.王子列表 徵信社業者爆料3000萬賠償金

王子疑「裸擁粿粿照」瘋傳！名嘴對比同衛浴設備 徵信社說話了

不倫粿粿全被爆！王子急和解范姜彥豐 她疑高人指點：證據很恐怖

