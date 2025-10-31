范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手

男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。

棒棒堂睽違 15 年合體，以《來吧！哪裡怕》奪下「實境節目主持人獎」。（圖／記者伍映澄 攝）

王子與棒棒堂成員及朵拉共同主持節目《來吧！哪裡怕》，並奪下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，沒想到才過數日，成員接連因閃兵、捲不倫戀醜聞，形象大翻車。

據《三立新聞網》報導，范姜彥豐原本打算在10月17日的金鐘獎典禮當天揭露此事，但在粿粿的苦勸下，最終決定延後。知情人士透露，粿粿此舉是為了顧及王子的形象，因其當時正參加金鐘獎的競爭。

男星范姜彥豐29日突發聲指控老婆粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝范姜彥豐IG ）

王子在事件曝光後，公開道歉並承認自己「超過了朋友間應有的界線」，其經紀公司也表示對此事件感到遺憾，並請求社會給予時間處理。隨著事件的發展，演藝圈的形象也受到影響，王子所屬的團體「棒棒堂」面臨信任危機。

