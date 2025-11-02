范姜彥豐昔稱「我是王子」慘被粿粿吐槽1句 臉秒歪表情被挖出

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波持續延燒，兩人結婚3年，10月29日范姜彥豐公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊），消息震撼全網。昨（1日）粿粿也拍攝17分鐘影片，坦承與王子確實有「逾矩行為」，但強調婚姻早已出現裂痕。隨著影片曝光，兩人過去的互動再度被網友翻出，其中范姜彥豐在影片中自稱「我是王子」，卻被粿粿當場吐槽，對比如今兩人婚姻現況，被網友解讀為諷刺預兆。

這段畫面出自過去一家三口在韓國旅遊時，拍攝的Vlog，影片中粿粿穿上韓服後開心喊：「我是公主」，一旁的范姜彥豐也隨即接話：「我是王子」，沒想到立刻被粿粿笑回：「你不是，你是一介草民！」范姜彥豐瞬間臉歪、笑著低頭看向自己衣服，尷尬回應：「我是……我是貴族啦。」

影片當時被粉絲覺得逗趣，但如今在婚變爆發後被重新挖出，讓不少網友留言感嘆：「真可惜，不懂得珍惜， 唉」、「預判了一切」、「我是來查看看有什麼可疑的蛛絲馬跡」、「會說自己是公主的...通常我都敬而遠之，因為她們都有病」、「現在回頭看真的全部串在一起了」、「突然看懂了，你不是王子，我的王子另有其人。哦買尬」。

范姜彥豐10月29日首度於社群發影片，重砲控訴粿粿婚內出軌、道德淪喪，更自嘲「成了戴著綠帽的小丑」。粿粿則在昨（1日）反擊，除承認與王子有逾矩互動外，也表示承擔了6至8成家庭開銷的壓力，並指控范姜彥豐長期冷暴力，讓她身心俱疲。雙方版本各執一詞，將透過法律途徑捍衛自身權益，風波至今未見平息。

