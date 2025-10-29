范姜彥豐是前師弟「王子好友」王心恬立場尷尬：都到法律程序了

王心恬出席凱渥29日舉辦萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」（圖／小娛樂）

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。凱渥名模王心恬出席公司萬聖節活動，由於她是王子一起滑雪的好朋友，范姜彥豐過去又曾是凱渥藝人，她坦言有看到新聞，面露尷尬無所適從。

范姜彥豐自2011凱渥夢幻之星第五屆男模組亞軍發跡，王心恬作為凱渥資深名模，兩人自然有所交集。被問到王子爆出與粿粿婚外情一事，王心恬有些結結巴巴，表示不知道該說什麼，卡在中間，立場尷尬，「但既然都到法律程序了，也不能說什麼。」

廣告 廣告

王心恬卡在王子和范姜彥豐之間，顯得有些尷尬（圖／小娛樂）

另一方面，林又立最近傳出結婚消息，王心恬透露，大概兩、三個月前有和對方碰過面，但不知道婚訊，自己也是看新聞才知道，「很開心！祝福！」

凱渥29日舉辦萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，旗下藝人包括品冠、王心恬、AcQUA源少年、張榕容等人參與裝扮。

王心恬扮成「Kpop 獵魔女團」，林辰唏難得以蘿莉造型現身，張榕容則是以「包租婆」的模樣登場，笑說剛剛就是這樣搭計程車出門的，不過她到場有些傻眼，因為原本跟她約好要一起扮包租婆的經紀團隊，全都穿著醫師袍，哭笑不得地說被騙了。

凱渥萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，張榕容（圖／小娛樂）

品冠近來忙著「品冠哈囉三十如一」巡迴演唱會，適逢出道30周年，他希望明年有機會唱回台北，這塊孕育他許多創作靈感的第二個故鄉。稍早傳出美聲天后坣娜病逝，他對此感到遺憾，表示出道前在馬來西亞很喜歡坣娜的音樂，是很尊敬的前輩，感歎人生無常，「這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，感覺現在做事情就是開心得做，得失心不要太重，身體健康最重要。」

凱渥萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，品冠（圖／小娛樂）

AcQUA源少年以天線寶寶造型現身，盡顯活潑俏皮，服裝不是租的，而是自掏腰包購買，但好像沒有其他機會可以穿出門了，可能拿來當睡衣。翟浚安（宅）扮成《馴龍高手》沒牙，但越看越覺得自己比較像路西法；至琦同樣是扮成「Kpop 獵魔女團」中的男團角色。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

凱渥萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，林辰唏（圖／小娛樂）