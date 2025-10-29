范姜彥豐是前師弟「王子好友」王心恬立場尷尬：都到法律程序了
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。凱渥名模王心恬出席公司萬聖節活動，由於她是王子一起滑雪的好朋友，范姜彥豐過去又曾是凱渥藝人，她坦言有看到新聞，面露尷尬無所適從。
范姜彥豐自2011凱渥夢幻之星第五屆男模組亞軍發跡，王心恬作為凱渥資深名模，兩人自然有所交集。被問到王子爆出與粿粿婚外情一事，王心恬有些結結巴巴，表示不知道該說什麼，卡在中間，立場尷尬，「但既然都到法律程序了，也不能說什麼。」
另一方面，林又立最近傳出結婚消息，王心恬透露，大概兩、三個月前有和對方碰過面，但不知道婚訊，自己也是看新聞才知道，「很開心！祝福！」
凱渥29日舉辦萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，旗下藝人包括品冠、王心恬、AcQUA源少年、張榕容等人參與裝扮。
王心恬扮成「Kpop 獵魔女團」，林辰唏難得以蘿莉造型現身，張榕容則是以「包租婆」的模樣登場，笑說剛剛就是這樣搭計程車出門的，不過她到場有些傻眼，因為原本跟她約好要一起扮包租婆的經紀團隊，全都穿著醫師袍，哭笑不得地說被騙了。
品冠近來忙著「品冠哈囉三十如一」巡迴演唱會，適逢出道30周年，他希望明年有機會唱回台北，這塊孕育他許多創作靈感的第二個故鄉。稍早傳出美聲天后坣娜病逝，他對此感到遺憾，表示出道前在馬來西亞很喜歡坣娜的音樂，是很尊敬的前輩，感歎人生無常，「這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，感覺現在做事情就是開心得做，得失心不要太重，身體健康最重要。」
AcQUA源少年以天線寶寶造型現身，盡顯活潑俏皮，服裝不是租的，而是自掏腰包購買，但好像沒有其他機會可以穿出門了，可能拿來當睡衣。翟浚安（宅）扮成《馴龍高手》沒牙，但越看越覺得自己比較像路西法；至琦同樣是扮成「Kpop 獵魔女團」中的男團角色。
其他人也在看
范姜彥豐怒退追！傳幫瞞粿粿偷吃王子 「美國行成員」他喊冤：久沒聯絡
前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）與演員范姜彥豐結婚3年、育有2歲愛女，近來卻爆出婚變。范姜彥豐今（10/29）發布長文和影片，指控粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），同時暗示身邊好友「掩護偷情」；粿粿則反擊表示，離婚協議破裂是因對方開價過高；王子則道歉，坦承「逾越朋友界線」。太報 ・ 20 小時前
許恩怡連三年出席東京影展 拒與范冰冰「站一起拍照」曝可愛原因
香港新生代演員許恩怡近期有不少作品上映，先是在《無名指》與郭富城演父女，接著在《久別重逢》與鄭伊健「老嫩配」，躍升香港「國民初戀」。如今她再攜新作《地母》出席第38屆東京影展，談到與團隊相聚敘舊，表示非常開心。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
范姜彥豐怒控「王子偷吃粿粿」！王心恬「夾中間」認處境尷尬：不好說
藝人范姜彥豐拋出震撼彈，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），並透露自己看到兩人出軌鐵證。凱渥名模王心恬身為王子朋友，范姜彥豐又是前同門師弟，王心恬今（29）日出席凱渥萬聖節派對坦言自己處境尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 5 小時前
王子認介入粿粿婚姻！經紀公司二度道歉出手了 191字聲明全文曝光
范姜彥豐29日首度公開發聲長文控訴太太粿粿赴美回台後態度驟變，不僅頻繁夜歸、甚至不回家，甚至親眼看到粿粿與邱勝翊（王子）的明確出軌證據。而王子稍早發聲明道歉認了跟粿粿超過朋友間界線，如今經紀公司也發191字聲明了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
心理測驗！粿粿曾自豪「不會出軌」 星座專家秒打臉
前啦啦隊女孩粿粿與拗工范姜彥豐傳出婚變，對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，事件持續延燒。粿粿過去在小S主持的《小姐不熙娣》受訪片段被挖出，當時曾斬釘截鐵表示自己不會出軌，結果當場被星座專家打臉，引發網友熱議。太報 ・ 4 小時前
和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略
和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！LIVE JAPAN ・ 4 小時前
換換愛4／無縫換愛遭抨擊 黃子佼陷多年事業低谷
賀瓏與天殘分手後，短時間內與Albee發展戀情，被質疑為「無縫接軌」。由於天殘不久後輕生，爭議點不僅在於情感時間的重疊，賀瓏在天殘生前未盡陪伴之責，以及分手後火速展開新戀情對天殘的打擊程度，雖然Albee曾發文表示「我沒有對不起任何一個人」，仍引發外界對賀瓏處理感...CTWANT ・ 1 天前
張豐豪偷當「鏟子超人」！何潤東知情後大讚 師徒情誼超暖心
台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」中時新聞網 ・ 16 小時前
偷吃還公開嗆范姜彥豐！粿粿爆搞曖昧王子 身邊人知情全幫隱瞞
（記者張芸瑄／綜合報導）范姜彥豐親上火線控訴婚變，一段歷經三年的婚姻，竟在他親口揭露的影片中劃下驚愕句點。他控 […]引新聞 ・ 21 小時前
黑紅也是紅！她建議粿粿與家寧「搞組合」 3字團名酸度爆表
粿粿被老公范姜彥豐點名出軌，對象還是好友王子（邱勝翊），引發網友齊聲撻伐。網紅「潔哥」李秉潔更是酸度爆表，建議粿粿可與先前惹議重創形象的網紅家寧組團，說不定還能谷底翻紅。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼
根據《三立新聞網》報導，粿粿於3月底赴美2週，回台後的首個公開行程，便是與王子共同出席內衣品牌《華歌爾》55週年活動，雙方互動自然親暱。事實上，今年初2人也曾一同參加「股王」大立光旗下「大立健康美麗事業平台」活動。據傳，正是王子親自牽線，廠商才會找粿粿加入代言...CTWANT ・ 18 小時前
網球》室內硬地22連勝！辛納巴黎16強門票到手 力拚重返球王
義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）在ATP千分等級巴黎大師賽首戰以6：4、6：2輕取比利時對手伯格斯（Zizou Bergs），收下男單16強門票，續往重返球王寶座邁進。面對生涯首度交手的伯格斯，辛納此役沒有遭遇太多困難，全場未被逼出任何破發點，花費1小時27分鐘出線，收下在室內硬地球自由時報 ・ 49 分鐘前
天才琴手 (正式預告) | 電影預告
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才鋼琴雙胞胎普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）、喜劇男星馮克杜柏斯克（Franck Dubosc），以及凱薩獎影后伊莎貝卡蕾（Isabelle Carré）等飾演一家人，劇情激勵人心、音樂繞樑動聽，不僅獲法媒【費加洛報】（Le Figaro）盛讚是「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」，台日混血歌姬一青窈，看完《天才琴手》更看得「感動到淚流滿面」，而日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，更極力大推是「所有懷抱夢想的人，必看！」。 《天才琴手》是由《貝禮一家》製作公司所拍攝的感人新作，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我…。 導演波提父子在熟讀普萊納姊妹所寫的上百頁日記後，一度想找真正的雙胞胎鋼琴家出演，遍尋不著下，最後海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾兩位新生代女星。卻意外發現本就是「閨蜜」的兩人，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，比雙胞胎還向雙胞胎。劇組還特地請來鋼琴教練，為不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程，梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。她讓疼痛入戲，竟呈現出最棒的戲劇效果。 《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於即使面對障礙也要追逐夢想的故事。這對姊妹不僅是一體，同時也是兩個獨立的個體。片中妹妹珍妮還一度代替姊姊克萊兒登台，但她們從不是彼此的複製，而是彼此的「雙翼」，人生一路攜手飛翔。有趣的是，父子聯手執導，在影壇前所未見。而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，也在戲裡戲外都成為一絕。 上映日期：2025-11-14Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 小時前
目睹粿粿、王子越界！晏柔中遭指「共犯」范姜彥豐澄清
男星范姜彥豐29日指出妻子粿粿今年3月從美國回來，行為舉止變得異常，才發現她竟婚內出軌邱勝翊（王子），且「身邊知情的幫你們隱瞞」。網友不捨范姜彥豐，大肆抨擊「美國行」成員是共犯；范姜彥豐見此，立即替晏柔中、楊孟霖說話。中時新聞網 ・ 2 小時前
棒棒堂王子爆偷吃粿粿！ 敖犬遭疑「消費團員醜聞」反擊了
男團棒棒堂2024年在解散15年後，重新合體錄製實境節目《來吧！哪裡怕》，並於2025年4月在第20屆KKBOX風雲榜演唱會合體演出，也屢傳團體將重新復出。不過近日因成員威廉（廖亦崟）、小杰（廖允杰）涉逃兵風波而停擺。未料，29日王子再遭范姜彥豐指控，與粿粿發展婚外情，他對...CTWANT ・ 42 分鐘前
哈瑪斯還人質遺體造假 以色列怒轟加薩20死
以哈脆弱的停火協議，再度在鮮血與灰燼中崩解。以色列方面宣稱軍隊又遭到哈瑪斯攻擊，並拍到哈瑪斯人員拖來一具遺體先埋起來，然後假裝成剛發現的人質遺體，騙過紅十字會人員，運往以色列，因此指稱哈瑪斯違反停火協議，當地時間10月29日凌晨，再度強力轟炸加薩多地，目前知道至少20人罹難，包括婦女與孩童。聯合國方面批評停火太脆弱，表示若沒有有效問責機制，來追究以色列與哈瑪斯的戰爭罪，就不會有穩固的停火。但美國與以色列皆非國際刑事法院ICC成員國，不受管轄，美國還宣稱這只是「一點小火光」，停火協議仍然有效。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
獨家／邱澤許瑋甯婚禮倒數計時 11月底辦人生大事
邱澤和許瑋甯結婚近4年以來，遲遲未舉行婚禮，日前他坦言「婚禮籌備中」，據悉小倆口早已定好婚期，就在11月底於台北文華東方酒店，也是兩人結婚4週年前夕，目前正倒數計時中。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
《電週邊》光寶科總經理：Q4營收拚雙增 中長期看年成長雙位數
【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)聚焦AI相關雲端運算等核心業務，成果開始顯現，光寶科總經理邱森彬表示，今年第4季可望如同去年同期呈現季增年增，2025年確定重回成長軌道，光寶科將持續朝系統整合方案供應商努力，進而實現中長期營收及獲利年成長雙位數策略目標。 光寶科今天下午舉行法說會，邱森彬表示，AI技術發展令人興奮，算力需求呈現爆發性成長，在2025 OCP峰會中，我們展示次世代兆瓦級800V DC Power Rack高壓直流降壓電源機櫃、高效備份電源系統BBU、電容機架Capacitor Shelf、2.1MW in-Row CDU、280kW in-Rack CDU及140kW Liquid to Air Sidecar，提供整合式電源與液冷解決方案，協助客戶AI基礎建設的整合，並隨新一代AI晶片逐季放量穩定成長。 邱森彬表示，目前400V產品配合CSP客戶開發，預計第4季樣品送樣認證、明年量產，800V產品今年開始做，預期2027年配合客戶量產，受惠於核心事業雲端運算需求動能強勁，雲端事業部門佔公司整體營收約40%，其中AI高階電源年成長逾50%，若加計BBU，兩大產時報資訊 ・ 19 小時前
粿粿曾誇口「不會出軌」影片被挖 秒被星座專家打臉
前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界關注。夫妻倆過去在節目上的訪談片段也被挖出，當時粿粿曾誇口「不會出軌」，卻當場被星座專家打臉。中天新聞網 ・ 3 小時前