范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實

范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。

范姜彥豐自我期許，對於未知的一切，始終要不忘熱忱和初心：「自律和善良都是一種選擇。」對自己誠實，並拾起碎片、面對現實：「努力修補，然後把肉長回來。」

范姜彥豐與粿粿、王子邱勝翊，三人皆以各自發表其立場。粿粿含淚拍攝道歉影片，表示婚姻早已出現狀況，結婚三年，兩人多方面觀念不同，經常爆發爭執，不過承認與王子有踰矩行為。

粿粿解釋，與王子邱勝翊在網上的玩笑留言，確實沒有邊界感（圖／翻攝自粿粿IG）

王子則是兩度發聲，同樣承認與粿粿有踰矩行為，這段期間也有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，只是面對高額賠償金，他實在無力負擔，提出分期付款，並未獲得共識，協商破局，也懇請大眾不要牽連周遭：「事實的責難⽌於我，我全權承擔。」

另外，美國行中的簡廷芮、胡釋安，在此次事件中也遭受波及。簡廷芮爆出與王品澔曖昧，但她兩次發出聲明、嚴正否認，製造業小開老公賴冠儒也親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮到底。

胡釋安（上排左二）與王子、粿粿（右一、二）同樣是美國行的一員。（圖／翻攝自IG）

胡釋安則是在粿粿與范姜彥豐分居期間，提供粿粿住處，被疑是否早已知道粿粿與王子的婚外清。對此，胡釋安透過律師發表聲明，此前對婚外情一事渾然不知，「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受。」並從未認同任何情感不中行為或包庇隱瞞，范姜彥豐也在第一時間做出回應，表示可以理解胡釋安的處境：「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

