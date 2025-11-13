范姜彥豐曝「胡釋安私下舉動」 盼別再有朋友受波及

胡釋安（後排中）被誤解，早已私下向范姜彥豐道歉。翻攝胡釋安 安安臉書

藝人范姜彥豐今（13日）針對胡釋安發布的聲明，迅速在底下留言回應。他不僅透露胡釋安早已私下致歉說明，還呼籲眾人理性看待事件，避免更多無辜友人受牽連。

近日，范姜彥豐與粿粿婚變事件鬧上檯面，不僅牽扯到簡廷芮、王品澔，更有傳聞指出，胡釋安提供住處「以便粿粿藏身」，成了助攻粿粿與王子婚外情推手之一。胡釋安稍早發布3點律師聲明，說明事情前因後果。范姜彥豐在胡釋安的貼文留言回覆：「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

廣告 廣告

范姜彥豐留言。翻攝Instagram @whoshawnhu

回顧事件，胡釋安稍早在社群發布聲明，承認曾短暫借住所給粿粿暫住，但強調純屬友情，且在知悉婚外情細節後，已立即要求她搬離並停止協助。他也希望外界別再有不實傳聞，否則將採取法律行動。

此案源於上月底范姜彥豐公開指控妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），並爆料粿粿從美國旅行返台後，態度大變，最終導致兩人婚姻破裂。

胡釋安聲明全文。翻攝胡釋安 安安臉書



回到原文

更多鏡報報導

胡釋安「認房子借粿粿住」 范姜彥豐揭婚外情後「請她搬離」

許瑋倫過世18年今冥誕 好友發文：永遠記得認識第一天就巴我頭

坤達被爆回《玩很大》錄影復出 三立電視台回應：相信、尊重