范姜彥豐曬潛水照曝近況！教練揭兩人互動 曝他「渴望重新開始」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐先前爆料自己的妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）引發軒然大波，目前相關事宜交由司法處理。而近日范姜彥豐也在社群透露，自己去學潛水，而他的潛水教練也發文提到自己與對方之間的互動，表示范姜彥豐渴望重新出發。

范姜彥豐日前分享自己學習潛水的近況。

范姜彥豐先前就在自己的社群表示，最近在學習潛水，並已經拿到A1的證照，隨後曬出自己練習的影片。可見片中的他，漫遊在水中，沈浸在潛水的樂趣，而最後一張他裸著上身的自拍中，可以發現原本就相當結實的他看起來更加精瘦，但神情輕鬆許多。文中他則寫下：「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇。」由於他曾在直播中透露，自己因壓力大暴瘦11公斤，所以他也決定開始努力生活，「把肉長回來！」

至於他的潛水教練事後也於IG透露，自己第一次帶范姜彥豐下水時，就發現對方在水裡相當專注及平靜，「還有『渴望重新出發』的力量。」因此他希望對方可以藉由這短暫的自我探索課程，「能陪他走一段更好的路，隨時歡迎回來在水裡放空、療癒自己的身心靈。」

潛水教練提到，自己感受到范姜彥豐渴望重新出發。

其實范姜彥豐先前與天后闆妹直播時，就提到自己是因為近期壓力大才導致體重下降，186公分的他竟瘦到剩下65公斤，但他知道自己必須維持健康，才能好好照顧家人。如今看到他決心重新出發，網友也紛紛給予鼓勵及支持，「加油！你可以的，現在身材就很帥了」、「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油努力」、「加油加油，你會越来越越好的。」





