范姜彥豐曬潛水照近況曝光！ 親吐心聲：拾起碎片面對現實「把肉長回來」

男星范姜彥豐10月底上傳影片，驚爆老婆粿粿與王子出軌，女方事後也拍片回應，王子則2度發聲明道歉，工作全面停擺。事件延燒至今，范姜彥豐今（20）日發潛水照片曝自己近況，｢拾起碎片，面對現實」。

范姜彥豐近期爆出粿粿與王子出軌，而粿粿也拍片反擊，雙方一來一往隔空交戰。粿粿與王子2人形象均受影響，許多工作也因此停擺，該事件爆發後，至今仍話題不斷，過去的畫面也被網友拿出來討論。

事隔多日，范姜彥豐透過IG曝光自己的近況，從貼文中可以看到多張他練習潛水的畫面，他也在文中說，「期許自己對於未知 能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇，true to myself，拾起碎片.面對現實，努力修補，然後把肉長回來」。

貼文一出後，網友也紛紛給予鼓勵，「加油，你很帥」「未來的你一定非常耀眼，加油」「加油！你一定可以辦的到」「揮別錯的，才能與對的相逢，范姜加油」「加油！一點一滴慢慢用自己的方式與步調！堅信必成」「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油努力」。

