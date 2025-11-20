范姜彥豐曬潛水照近況曝光！ 親吐心聲：拾起碎片面對現實「把肉長回來」
男星范姜彥豐10月底上傳影片，驚爆老婆粿粿與王子出軌，女方事後也拍片回應，王子則2度發聲明道歉，工作全面停擺。事件延燒至今，范姜彥豐今（20）日發潛水照片曝自己近況，｢拾起碎片，面對現實」。
范姜彥豐近期爆出粿粿與王子出軌，而粿粿也拍片反擊，雙方一來一往隔空交戰。粿粿與王子2人形象均受影響，許多工作也因此停擺，該事件爆發後，至今仍話題不斷，過去的畫面也被網友拿出來討論。
事隔多日，范姜彥豐透過IG曝光自己的近況，從貼文中可以看到多張他練習潛水的畫面，他也在文中說，「期許自己對於未知 能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇，true to myself，拾起碎片.面對現實，努力修補，然後把肉長回來」。
貼文一出後，網友也紛紛給予鼓勵，「加油，你很帥」「未來的你一定非常耀眼，加油」「加油！你一定可以辦的到」「揮別錯的，才能與對的相逢，范姜加油」「加油！一點一滴慢慢用自己的方式與步調！堅信必成」「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油努力」。
更多鏡週刊報導
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
胡釋安認了「曾讓粿粿借住」但事前不知婚外情 稱絕無包庇、不認同感情不忠
國民黨擬修法！ 聲援中配參政權「不受《國籍法》規範」
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 10 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 15 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 23 小時前