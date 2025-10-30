范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光

有網友整理出4大條件比較王子（左圖）、范姜彥豐（右圖）。翻攝IG＠prince_pstar、zack_fanchiang

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌，對象還是「棒棒堂」成員王子（邱勝翊），儘管她強調指控內容與事實不符，會整理清楚之後再發聲，仍在網路上掀起廣大討論。隨著風波越演越烈，有網友整理出4大條件比較兩人，指范姜彥豐在各方面都大贏王子，甚至認為粿粿配不上范姜彥豐，「范姜的條件才比較像童話裡的王子。」

網友表示，范姜彥豐今年33歲，擁有186公分模特兒身材，還是台北醫學大學牙體技術學系畢業，頭腦又聰明，不僅如此，他的家族背景顯赫，父親是牙醫、母親是日本選美皇后，哥哥也是牙醫，因為媽媽的緣故，還有日本國籍；而36歲的王子，身高178公分，於莊敬高職、東南科大畢業，現在仍需要幫爸爸還債，讓原PO忍不住直呼：「范姜所有條件都大勝王子欸！」

甚至還有網友直言：「我覺得范姜的條件才比較像童話裡的王子，高學歷、高、帥、家世也不錯，還愛女兒⋯⋯我看他也不像有控制慾的老公，這不就是所有女生所求的嗎？」、「我的理想型但別人都在糟蹋，不知道為什麼欸」、「我不相信王子有178公分」、「王子就是腦袋空空講話沒內容的那種男生」、「外在條件或許很好，但得看兩個人的個性與三觀是否互相搭配！」

范姜彥豐pk王子。鏡報製作



