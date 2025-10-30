范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌，對象還是「棒棒堂」成員王子（邱勝翊），儘管她強調指控內容與事實不符，會整理清楚之後再發聲，仍在網路上掀起廣大討論。隨著風波越演越烈，有網友整理出4大條件比較兩人，指范姜彥豐在各方面都大贏王子，甚至認為粿粿配不上范姜彥豐，「范姜的條件才比較像童話裡的王子。」
網友表示，范姜彥豐今年33歲，擁有186公分模特兒身材，還是台北醫學大學牙體技術學系畢業，頭腦又聰明，不僅如此，他的家族背景顯赫，父親是牙醫、母親是日本選美皇后，哥哥也是牙醫，因為媽媽的緣故，還有日本國籍；而36歲的王子，身高178公分，於莊敬高職、東南科大畢業，現在仍需要幫爸爸還債，讓原PO忍不住直呼：「范姜所有條件都大勝王子欸！」
甚至還有網友直言：「我覺得范姜的條件才比較像童話裡的王子，高學歷、高、帥、家世也不錯，還愛女兒⋯⋯我看他也不像有控制慾的老公，這不就是所有女生所求的嗎？」、「我的理想型但別人都在糟蹋，不知道為什麼欸」、「我不相信王子有178公分」、「王子就是腦袋空空講話沒內容的那種男生」、「外在條件或許很好，但得看兩個人的個性與三觀是否互相搭配！」
更多鏡報報導
王子爆當粿粿小王！《全明星》胡宇威認「很驚訝」 親揭私下交情
粿粿沒錢離婚談不攏！范姜彥豐求償1200萬 王子越界不幫出
粿粿叫王子起床被問「洗澡沒」！搭摩天輪穿他外套 曖昧互動全遭挖
其他人也在看
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 23 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 10 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 1 天前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 3 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 5 小時前
一手捧紅王子 《棒棒堂》製作人B2曝私下互動：反應跟大家一樣
王子邱勝翊29日被范姜彥豐直指，介入他與妻子粿粿的婚姻，引起外界譁然。一手捧紅王子的節目《模范棒棒堂》製作人B2，30日現身《小姐不熙娣》記者會，透露昨天因為在忙，很晚才從新聞上得知此事，「反應應該跟大家一樣。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會...CTWANT ・ 9 小時前
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 9 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 12 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 2 天前