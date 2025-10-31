范姜彥豐會被粿粿反殺？律師曝1行為「已符合誹謗罪要件」

王子、粿粿爆出不倫戀，遭到范姜彥豐出面指控。（圖／蘇蔓攝；陳俊吉攝；石智中攝）

男星范姜彥豐29日透過IG公開指控妻子粿粿（江瑋琳），在婚內出軌男藝人王子（邱勝翊），引發各界熱議。對此，律師何蕙佳發文表示，范姜彥豐在幾十萬粉絲的粉專上公開指控配偶外遇，已符合誹謗罪的要件，即便他能證明出軌是真的，法律上仍會構成誹謗罪。

「Herway律師｜女性安全法律品牌」何蕙佳律師近日在Threads上發文說到，其實看到范姜彥豐發的貼文的時候，有點嚇到，因為他在自己擁有幾十萬粉絲的粉專上，公開指控配偶外遇，已經符合誹謗罪的要件。

她進一步分析，婚外情這件事屬於私德問題、與公共利益無關，即使他能證明是真的，法律上仍會構成誹謗罪；除非被指控的行為涉及公共利益，才例外被認為「可受公評」。

何蕙佳指出，即使對方同樣是藝人等具有知名度的公眾人物，但像「婚外情」這類屬於私領域問題，法院實務上幾乎不會認為和公共利益有關。

她強調，不是在替任何人說話，只是從學術角度提醒大家，若真有外遇，可提離婚訴訟或民事求償，而非公開指控。既保護自己，也避免反受刑事追訴。

不過雷丘律師昨（30）日有發文分析，有關誹謗罪的判斷，並不是像數學公式那麼簡單，裡面有許多例外，公審小三屬於私德，但是到底是不是「可受公評之事」呢？這又和被評論的人是不是公眾人物、是哪種性質的公眾人物有關，「所以我通常都會勸正宮，這是一個法律風險，勸她不要節外生枝、給自己找麻煩，而不會告訴她公審小三一定會構成誹謗罪。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

