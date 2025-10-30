范姜彥豐本想在金鐘爆料？知情人士曝粿粿求情「別讓王子難看」才心軟收手

有知情人士爆料，范姜彥豐之所以放棄在金鐘獎當天揭露，全因粿粿（右）私下求情才作罷。翻攝自IG @prince_pstar



男星范姜彥豐昨日（10/29）突以一支長達9分鐘的影片，指控妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翊，並表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。如今據《三立新聞》報導，有消息人士指出范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，不過因粿粿私下溝通才打消念頭。

王子日前以《來吧！哪裡怕》拿下本屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，不過幾日後范姜彥豐卻發出影片痛斥妻子粿粿婚內和王子發展越界關係，痛斥兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據，文中更直接標記粿粿及王子帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，身邊還有知情的人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。

在范姜彥豐昨天「毀滅式爆料」後，王子隨後也發聲道歉，坦承和粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但也強調「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」。

如今有知情人士跳出來爆料，范姜彥豐原本要在金鐘獎當天發難，讓入圍金鐘獎的王子難看，最後是因粿粿私下找他求情，范姜彥豐才打消念頭。結果最後王子拿下金鐘獎，推測可能讓被戴綠帽的范姜更氣不過，最後在29日大動作發文公開爆料。有記者求證粿粿經紀公司，不過經紀公司則沒有回應。

