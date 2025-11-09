范姜彥豐氣到！「粿粿吃王子好友全裝傻」 網教1招不沾腥

范姜彥豐在爆出粿粿和王子不倫戀後，也退追了共同好友引發討論。（圖／翻攝自粿粿 IG）





藝人王子（邱勝翊）、粿粿（江瑋琳）因《全明星運動會》認識，一群人成為好友，也連帶和粿粿正宮范姜彥豐，不過在此次美國行粿粿出軌王子，一眾好友選擇隱瞞，讓范姜彥豐在爆出不倫戀後，也隨機在社群退追「好友們」，而網友也以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」為題發文，詢問大家應該怎麼做最好。

在Dcard上「粿王」這段不倫戀也是掀起巨大討論，如今有網友以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」為題發文，主要范姜彥豐在爆料時候，指控那些好友幫忙隱瞞，隨後也退追王品澔、簡廷芮等人，發文網友也好奇，面對這樣的狀況，應該怎麼處理比較好。

原PO也舉例了自己想到的例子，首先是直接和元配說，但和偷吃方基本緣盡，還可能被說多管閒事；或保持沈默，但容易成為共犯，良心也過不去；最後則去勸偷吃方坦白，但也坦認成效不大，「人生最大的道德困境，尤其是當雙方都朋友時，要怎麼選邊站。」

對此，網友也紛紛在下方留言處注意，有人表示自己告知後，變成自己最尷尬，現在遇到就是裝死，但也有網友表明會暗示的去提醒，最後有網友給出一個建議，也獲得大部分讚聲：「用小帳說過，能間接告密還不沾腥。」



