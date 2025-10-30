范姜彥豐無預警爆料！律師曝「玉石俱焚策略」 預測粿粿接下來「會這樣做」

范姜彥豐昨日無預警爆料。（翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入自己與粿粿婚姻導的火線。對此，律師賴承恩認為，這是一個「玉石俱焚」的策略，公審在法律上是討不到任何好處的，他也預測，「先預測粿會說范姜外遇、家暴」。

范姜彥豐昨天透過影片和貼文，指控妻子粿粿在今年初和王子一行人到美國旅遊後回來態度就改變了，甚至更親口證實「看過太太和王子邱勝翊明確的出軌證據」。

對於范姜彥豐所述，粿粿則說，會把完整事實清楚整理給大家，身為一個母親，自己會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。王子則發道歉聲明坦承，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線」。

對於范姜彥豐的做法，賴承恩透過Threads說，簡單說就是一個玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的。可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的。

「粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步」。賴承恩說，不過范姜也說雙方早就已經協商4個月了，粿王竟然寧願被爆料也不願意答應范姜的條件，「我蠻好奇到底范姜提出的條件有多不能讓粿王接受，接下來就看粿王如何回擊了，先預測粿會說范姜外遇、家暴」。

賴承恩也認為，王子很聰明，先是直接承認道歉，不再跟范姜彥豐有過多的來回，避免越燒越烈，也是適度止血。同時，也不做過多說明為了訴訟上做準備，反正范姜證據提到哪再認到哪，大不了也是賠個幾10萬的問題，「公關問題遠比法律問題可怕多了」

