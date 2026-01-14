范姜彥豐爆婚變前沉迷德撲 玩家曝：一晚輸贏上萬起跳

（娛樂中心／綜合報導）范姜彥豐與「粿粿」的婚姻爭議，歷經外遇風波與財務糾葛後，表面上雖逐漸降溫，實際上雙方已悄悄進入調解程序。然而，外界以為風波將落幕之際，又有新的爆料浮上檯面，使這段離婚拉鋸戰再度增添變數。

近日范姜彥豐在社群留言：「最近狀況比較難受⋯你們懂的。」外界解讀為他暗示官司壓力沉重，因他日前才與粿粿一同現身士林地院家事法庭，進行調解協商。正當法律攻防白熱化時，根據《鏡週刊》接獲讀者投訴，内容直指范姜彥豐「頻繁出現德州撲克賽場」。

讀者爆：曾與他在牌桌對打 現場輸贏多在 1 萬以上

根據讀者說法，過去曾在合法德州撲克競技場遇到范姜彥豐，兩人甚至在桌上短暫交手。該讀者回憶，當時粿粿的外遇事件尚未曝光，場內玩家眾多，但范姜彥豐「因為太高，真的很難不注意到」。身為 186 公分的模特兒，范姜彥豐坐在牌桌前明顯搶眼，讓人一眼就認出是名人玩家。

讀者表示，每局輸贏金額「大多落在 1 萬元以上」，有時甚至有人玩到單局 5 萬元，氣氛緊張程度不輸職業賽事。雖然對收入較高的公眾人物來說，這筆金額或許不算巨大，但對一般家庭而言，已是不容忽視的賭注。

友人反擊：根本子虛烏有 指控與婚變無關

針對范姜彥豐出入撲克賽場的傳聞，根據《鏡週刊》向他的友人求證，對方一聽便直呼荒謬，強調：「這也太好笑了，根本沒有這回事。」友人更語帶憤慨表示，即便范姜彥豐真的懂撲克，也不該被扭曲成能與粿粿外遇事件互相牽拖，他無奈說道：「就算他會打德州撲克，那（粿粿）就可以外遇嗎？」

這段回應也間接點出雙方婚姻裂痕背後的另一層矛盾──財務問題與信任崩解。由於兩人過去曾因金錢分配鬧得難以收拾，如今又冒出賭桌傳聞，讓外界更好奇這場婚姻究竟還隱藏多少內情。

婚姻協商暗潮翻湧 離婚攻防仍未落幕

范姜彥豐與粿粿的婚姻風暴從外遇指控開始，接著延伸出財務安排與雙方言詞交鋒，幾個月以來時而沈寂、時而升溫。如今處於調解階段，看似逐步走向平息，但各種爆料仍不斷冒出，讓整件事彷彿被推上另一個戰場。

在名聲受傷、輿論混亂的敏感時刻，「德州撲克風波」再度被端上檯面，雖然友人否認到底，但也讓外界重新檢視他的私下生活是否受到過度放大。目前雙方尚未對此傳聞提出正式回應，後續發展仍待觀察。

