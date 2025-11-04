范姜彥豐爆婚變後首露面！ 暴瘦11公斤揭「開撕」內幕
范姜彥豐日前震撼爆料，妻子粿粿婚內出軌王子，雙方公開互撕，時隔多日，他昨（3）晚首度在直播間露面，坦承這段期間因為壓力過大，體重暴跌，更親自解釋會選擇爆料的原因；至於王子邱勝翊捲入風波，不只代言的品牌被陸續切割，他的經紀公司喜鵲娛樂也再度發布聲明，宣布即日起暫停王子所有演藝工作。
首談婚變「開撕」內幕 范姜彥豐：為了家人
范姜彥豐大方喝下影射王子與粿粿話題的新飲品，他近日拋出震撼彈，揭露粿粿出軌王子後，在直播間首度亮相，他透露朋友、家人之間，他一直都有苦難言，工作上面也都受到影響。
范姜彥豐爆婚變後首度露面。圖／翻攝自FB@天后闆妹
鏡頭前的范姜彥豐情緒沒有太大起伏，但身形明顯消瘦不少，自曝這段時間暴瘦11公斤，事發過後，雙方歷經一週的網路攻防，風波愈演愈烈，范姜彥豐也首度談起自己開撕粿粿的真正內幕，他說：「我已經快要失去了愛人的能力，如果我希望我的孩子是可以健康快樂的成長的話，那我必須要有愛人的能力，我需要給出一個交代之後，我才能重新振作。」
王子偷吃「粿」演藝工作全停擺 代言遭切割
另一邊，王子邱勝翊則陷入危機，捲入婚變風波後，讓他形象一落千丈，不僅多家代言陸續切割，經紀公司喜鵲娛樂3日晚間更發出聲明，指出即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」，指出王子身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，公司深表歉意與遺憾。
王子停止所有演藝工作、活動。圖／台視新聞
如今三方各執一詞，這起婚變風波恐怕短時間內還不會落幕。
台北／王孜筠、黃聖權 責任編輯／張碧珊
