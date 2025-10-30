范姜彥豐爆討1200萬封口費！粿粿沒錢「王子不幫出」 協商破局內幕曝

娛樂中心／台北報導

粿粿。（圖／翻攝自IG）

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。如今有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。

王子遭控介入粿粿婚姻。（圖／翻攝自臉書）

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，范姜彥豐因為不滿粿粿出軌，加上握有證據，因此求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只有500萬元，雙方協商破局。粿粿昨發出的聲明文也證實：「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

而王子昨第一時間發表聲明切割，表示得知粿粿鬧離婚時出於心疼和關心，才會給出超過朋友界線的安慰，並向社會大眾以及范姜彥豐道歉，但聲明全文並沒有提到粿粿離婚相關，顯見沒有要幫粿粿出錢。對此粿粿經紀公司好看娛樂副總王貞妮則回應，「我問一下她，她的細節我不清楚。」

