范姜彥豐狠斷3年婚！「爆粿粿婚內住王子家」 見1物心死

男星范姜彥豐爆出妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）的不倫戀。（圖／翻攝自粿粿 IG）





男星范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）婚姻在今年爆出危機，雙方一直沒有證實，直到昨（29日）范姜彥豐直接公開影片曝光妻子婚內出軌，對象則是王子（邱勝翊），如今爆出范姜彥豐狠斷3年婚的主因，是看見了粿粿住進王子家的照片。

范姜彥豐與粿粿2022年結婚後，經常在社群放閃，還育有一女，一家三口十分美滿，但在今年5月頻繁爆出婚變，但雙方都沒有正面回應，在29日范姜彥豐直接指控出粿粿和王子不倫後，正式坐實婚變。

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐一開始還想挽救婚姻，但粿粿不是早出晚歸就是不歸家，而協商不成，范姜彥豐看見王子和粿粿的「照片」，並得知粿粿婚內住進了王子家中，才決定放棄婚姻。



