范姜彥豐用 iPad 抓包粿粿偷吃 「合法證據」律師曝免怕侵害隱私

出軌到底會有什麼樣的徵兆？最近節目《戀愛熊天秤》暢聊此議題，熊熊透露，有許多偷情男女，會靠著電商平台「客服訊息」聯絡。律師也分享，多數外遇證據確實來自手機，但還是要注意避免觸法，先前范姜彥豐透過iPad抓包粿粿偷吃王子邱勝翊，律師分析認為相對不易引發侵害隱私爭議。

王子承認與粿粿發生超越友誼的關係（圖／翻攝自臉書、小娛樂）

自詡長相純樸的無尊，近期坦言過去曾劈腿當過「渣男」，甚至語出驚人表示「小三不是人，是鬼。」曾被靈異老師提醒背後跟著一名善良的女鬼，回家後如實告知前任，沒想到前任竟然吃醋狠酸「陽間一個不夠，陰間也要一個？」真的動了氣。

無尊笑說，對方是真的吃醋，最誇張的是前任還去求了符咒防身，結果竟立刻發高燒，甚至認定是被他的「女鬼女友」攻擊。雖然無尊的分享笑料百出，趙國涵律師卻提醒，現實生活中的外遇其實多半有跡可循，只是當事人常常「鬼遮眼」而不自知。

高階偷情新招曝光！熊熊揭賣場平台客服功能，成渣男女掩護神器（圖／《戀愛熊天秤》）

她整理徵信社統計出的六大常見外遇徵兆，包括加班應酬突然變多、開始異常注重外表、手機不離身並更改密碼、拒絕親密接觸、不願共同出席聚會，以及出現不明刷卡消費紀錄。看到這份排行榜，熊熊認為「突然愛打扮」其實最難判斷，反而可以從另一半身上的「味道」觀察，因為氣味與費洛蒙有關。

至於外遇最容易露餡的關鍵，仍然是手機通訊紀錄。對此，趙國涵律師提醒，多數外遇證據確實來自手機，但私自偷看可能涉及妨害秘密罪，反而讓抓姦者惹上官司，蒐證必須符合「公開」或「授權」條件。她舉例，男星范姜彥豐曾透過與妻子粿粿共用的 iPad 同步照片，因具備共同使用權，相對不易引發侵害隱私爭議。

律師揭6大外遇徵兆（圖／《戀愛熊天秤》）

范姜彥豐自十月控訴粿粿、王子婚外情後，一舉一動備受外界關心，如今看來，生活已漸漸回穩，曾發文自我期許，對於未知的一切，始終要不忘熱忱和初心：「自律和善良都是一種選擇。」對自己誠實，並拾起碎片、面對現實：「努力修補，然後把肉長回來。

至於粿粿，事發後含淚拍攝道歉影片，表示婚姻早已出現狀況，結婚三年，兩人多方面觀念不同，經常爆發爭執，不過承認與王子有踰矩行為。王子則是兩度發聲，同樣承認與粿粿有踰矩行為，這段期間也有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，只是面對高額賠償金，他實在無力負擔，提出分期付款，並未獲得共識，協商破局。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導