范姜彥豐疑握「粿王大尺度照」！網揪「1操作」害慘她

男星范姜彥豐日前震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息曝光後，震撼全台網友。他透露，自今年3、4月兩人與友人前往美國旅行返台後，粿粿態度明顯轉冷，直到後來掌握到確切證據，才確信對方已出軌。然而證據是什麼？根據《鏡週刊》爆料，范姜彥豐曾委託徵信社蒐證，意外蒐集到王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照。至於照片怎麼流出，也是網友議論的話題，對此，有網友在Threads上討論，可能是「這1操作」，讓照片被抓包的。

男星范姜彥豐（左）控妻子粿粿（中）婚內出軌王子（右），還持有「出軌鐵證」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）





男星范姜彥豐上月29日於IG爆料，指控與自己交往、結婚長達6年的妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊），並聲稱手中握有「出軌鐵證」。據《鏡週刊》報導，這些「鐵證」疑似不僅包含對話紀錄，還有合照甚至親密影像，從訊息到畫面一應俱全，其中更傳出有「擁抱裸身」的照片。消息曝光後，網友紛紛好奇范姜為何能取得這些畫面。有人推測，可能是因為粿粿在17分鐘道歉影片中提到，范姜曾看到她的 iPad 私人內容，因此推論兩項裝置可能使用相同 Apple ID，導致 iPad 與 iPhone 自動同步相簿。該網友更語帶諷刺地提醒：「有要外遇的人請不要用自己的相機拍裸照，望周知」。





粿粿的17分鐘道歉影片提過，范姜彥豐曾看到自己的 iPad 私人內容。（圖／翻攝自粿粿IG）





貼文曝光後，不禁讓網友頭皮發麻，紛紛留言：「而且有時候還是默默幫你更新同步完」、「意思是ipad放在家裡，美國行拿iphone拍親密照，同步更新到了放在家的ipad，被老公看到之類的嗎？」、「夭壽！天知道看到的當下，范姜多抖⋯⋯⋯」、「apple拯救許多被綠的人」、「原來自己把證據送上」。

