范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話

范姜彥豐與粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝臉書／范姜彥豐）

范姜彥豐29日爆料妻子粿粿外遇「棒棒堂」成員邱勝翊（王子），隨後粿粿發聲否認稱丈夫說法「有許多與事實不符」，而王子則認了「超越朋友應有的界線」卻又稱「我不是破壞家庭關係的人」，引發軒然大波。對此，范姜彥豐昨（31）日發出律師聲明，強調事件發生時夫妻關係仍在婚姻狀態內，不容淡化事實，而替范姜彥豐辯護的律師也心疼發聲 了。

范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」

昨日范姜彥豐發出的律師聲明，蔡鈞如表示是他為人父的真實心聲，也是他看到明顯矛盾的發聲。蔡鈞如直言「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」

最後，蔡鈞如也向所有公眾人物罕話，「公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任。」她也提醒大家，不要怕人設翻車，「你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。」

范姜彥豐發出律師聲明。（圖／翻攝IG／范姜彥豐）

