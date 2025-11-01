范姜彥豐痛訴老婆出軌！昔深情告白粿粿片段遭翻 網哀喊：大破防

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，范姜彥豐昨再發聲明，強調自己指控粿粿與王子出軌內容均有證據，必將證據於訴訟中適時提出。而事件爆發後，有網友翻出之前范姜彥豐與粿粿上節目片段，范姜彥豐深情的情話，讓網友哀喊「大破防」。

范姜彥豐與粿粿過去曾一起拍攝《我們練愛吧》，在節目中甜蜜約會，其中兩人聊到今天一整天的行程，粿粿脫口表示：「又是狗又是吃，一切都是你人生中最重要的兩件事情。」范姜聽到則含情脈脈地回：「我人生中最重要的事，是妳！」

片段在網路上受到網友討論，有人提到有很多互動影片，男方都流露出深愛對方的眼神，「純愛戰士應聲倒下」、「跟某次Andy拍求婚片段被+0秒拒一樣」。

