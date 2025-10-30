范姜彥豐痛訴「被戴綠帽」出現手抖、心悸...精神科醫師揭6大警訊：恐是PTSD
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
男星范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），自曝在得知真相後出現失眠、食慾不振、心悸等身心不適。對此，據《ETtoday》報導，精神科醫師楊聰財指出，面對伴侶背叛時的強烈情緒衝擊，其實是一種創傷壓力反應（PTSD），而非單純的情緒低落，當身心出現6大警訊時，當立即就醫尋求專業協助。
楊聰財說明，人在遭逢外遇或情感創傷時，常因情緒劇烈波動導致身體出現睡眠障礙、疼痛、消化問題、免疫力下降、心悸、呼吸急促或冒冷汗等症狀，同時，也可能伴隨焦慮恐慌，甚至出現創傷後壓力障礙（PTSD）的症狀，如反覆回憶、逃避相關事物、過度警覺、自我懷疑以及低自尊等。
面對婚姻中的問題，楊聰財建議，可以透過尋求專業諮商來獲得幫助。與信任的朋友、家人或支持團體保持聯繫並傾訴情緒也是重要的抒發方式，但同時也要設定界線，避免不斷重複創傷細節。另外，還可以考慮短暫搬離共同居住的環境或安排一趟小旅行，給自己調整的時機。
不過，當身心症狀嚴重到影響日常生活，或出現下列6大警訊，務必要提高警覺並盡快就醫。第一種，連續數日無法正常上班、上學，甚至連基本的自我照顧都感到困難；其次，經常浮現絕望或自殺的念頭，甚至開始有具體行動的想法；再來，長期嚴重失眠，即使用助眠藥仍難以入睡，白天精神無法集中；第四種，情緒失控到出現暴力或自殘的衝動；第五，為了麻痺痛苦而過度飲酒、抽菸或濫用藥物；最後，若焦慮、憂鬱或創傷反應持續兩週以上仍未改善，都代表身心已亮起紅燈，應盡速尋求專業協助。
