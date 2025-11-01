范姜彥豐直指粿粿「慣性說謊」 心碎回應：「是妳與邱勝翊毀了這個家」

粿粿（江瑋琳）今（1）日上午上傳17分鐘影片，聲淚俱下道歉，內容一出隨即引發熱議。晚間5時，范姜彥豐再度於社群發文回應，直指影片內容「惡意抹黑、避重就輕」，強調「夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」並在文末標註粿粿與邱勝翊（王子）的社群帳號。

范姜彥豐表示，粿粿17分鐘的聲明中充斥「鋪天蓋地的謊言、誇飾與惡意醜化」，對於「慣性說謊」而言並不意外。他強調，三年婚姻中從未否認過雙方的努力，因此先前在10月29日的聲明中，並未提及夫妻間的日常摩擦，「畢竟若一方用謊言與誇飾掩蓋真相，最後只會被認為各說各話，模糊真正的焦點『婚姻出軌』。」他表示，對於諸多不實說法，這次將是最後一次回應，「現在及未來都不會再一一回覆」。

針對粿粿影片中提到「生產費用自行負擔」的說法，范姜彥豐回應，他雖無法分擔懷孕的辛勞，但始終心疼對方，因此即使經濟狀況有限，仍主動承諾負擔所有生產支出。事後保險支付全額費用，他仍陪同太太購買精品包、單眼相機與電腦等物，「就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦」，但如今卻被簡化為一句「生產費用都是自己處理的」，令他直言「真的無奈」。

范姜彥豐呼籲，勿誤導出軌事件的時間線，並整理出實際順序，「美國回來→妳首次提離婚→我尋求婚姻諮商→妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議→發現證據出軌→ 心死停止挽留、開始協商。」他強調，並非如對方所稱「協商離婚後才與邱勝翊先生，毀了我們這個家」。

