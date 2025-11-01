范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。
前10多分鐘影片中，粿粿砲轟范姜談離婚時索討大筆金額，表示范姜跟她要1600萬才簽字離婚，後改為1200萬賠償+400萬養小孩費用，還有婚姻發生裂原因。
認與王子越走越近 粿粿淚：沒勇氣處理好關係
直到影片後段她承認自己與王子越走越近，有逾矩行為，「這個犯錯讓你受到很大傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係」。
粿粿說，調解離婚過程中，她自始自終都認為自己這點沒做好，也不能當作理由或解口，所以當范姜要自己與他一起念發誓內容時，自己慌亂狀況下才發了不該發的誓，對不起。
粿粿表示，後來也知道范姜可能是拿到她的iPad，看到「私人內容」，這讓她很徬徨、部所措，因為這真的不是離婚的主因。
駁與王子住一起 粿粿：與美國行真的無關
「這與美國行真的沒有任何關係」粿粿強調此事，並說完全不存在一直以來預謀或欺騙。她承認，自己與王子的公開玩笑話，在網路上看起來是有趣、搞笑，但沒界線，沒想到現在會有不一樣的解讀，她沒有要為自己的錯辯解，自己從沒跟王子住在一起，也沒有動用任何資源遭控媒體。
