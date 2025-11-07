范姜彥豐神似《頭文字D》主角！對比照吸4萬人狂讚

娛樂中心／饒婉馨報導

男星范姜彥豐日前拍片指控，妻子「粿粿」江瑋琳在婚姻期間，與棒棒堂成員「王子」（邱勝翊）有不倫戀，怒斥「道德淪喪、婚內出軌」，風波延燒至今。近日有網友越看越覺得范姜彥豐有點眼熟，才發現他的長相與日本漫畫「頭文字D」的車神藤原拓海極度相似。





眼尖網友發現藝人范姜彥豐，竟跟日本漫畫「頭文字D」主角藤原拓海撞臉。（圖／翻攝自（左）Threads ＠gigi80777、（右）范姜彥豐IG）

范姜彥豐和粿粿婚變風波持續延燒，然而，有一名網友發現，范姜彥豐長相跟日本漫畫「頭文字D」的藤原拓海相似度超高，發出一則類似角度、動作的「對比照」影片，引起多數網友共鳴。從對比圖可見，相比范姜彥豐跟藤原拓海，兩人臉形都偏長，並且藤原拓海平常看起來沒睡飽的樣子、喜歡側著臉思考，還有范姜彥豐的細長型眼睛，讓兩人的相似度提高了更多。據悉，日本漫畫「頭文字D」，主角藤原拓海家中營業「藤原豆腐店」，而藤原拓海為了送豆腐，被父親強迫他學開車，卻意外激起藤原拓海對車的熱愛。













網友還特地找出相似角度、姿勢，做出兩人對比影片，引發網友大讚。（圖／翻攝自Threads ＠adaplaying）

范姜彥豐撞臉《頭文字D》藤原拓海！網曝「對比照」驚喊：連劇情也神還原…

王子邱勝翊之前代言照也被網友翻出，連車子品牌都與漫畫內容雷同。（圖／翻攝自Threads ＠adaplaying）

網友紛紛留言表示「范姜跟藤原拓海根本一模一樣」、「還一樣被綠，但拓海是沒結婚的時候」、「頭文字真人版之台灣演藝圈篇」、「他的長相和身材就是漫畫裡走出來的人物」、「范姜跟藤原拓海根本一模一樣」。還有眼尖網友笑虧「還很剛好王子也開過賓士，還出席過活動」、「再快的AE86，也追不上坐在叔叔奔馳里的夏樹」、「看到賓士出來真的笑倒抽」、「女朋友都被賓士載走…」、「長相像、境遇又很像…」。影片一出，引起底下留言區的網友一陣熱議。





