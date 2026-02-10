范姜彥豐翻版？男歌手控訴「老婆外遇」女方未回應

韓森說太太陳思安外遇。（圖／IG@realprofessorh)

男星范姜彥豐去年10月以「道德淪喪、婚內出軌」痛批妻子粿粿和好友邱勝翊（王子）有不正當男女關係，鬧得沸沸揚揚。沒想到農曆年前夕，饒舌歌手韓森（本名：張譽鐘）9日晚間突PO文控訴老婆陳思安外遇，並澄清沒有家暴。截稿前，陳思安尚未針對此事發聲，僅在限動PO書名。

韓森過去是工程師，因為熱愛饒舌音樂，毅然決然進軍演藝圈，以選秀節目《大嘻哈時代》第一季7強闖出名聲，被譽為「韓老師」。2021年，他和曾2度榮獲廣播金鐘獎的女主持人陳思安（三三）結婚，豈料婚姻觸礁，韓森昨拍片表示：「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑攻擊我。」

去年8月17日，他正式與陳思安攤牌，起初對方全盤否認，直到他出示明確的外遇證據後，陳思安才改口認錯道歉。然而，去年9月陳思安跟律師商討後，態度突然大轉變，全盤否認外遇事實，反覆的態度令他感到心寒。

韓森指出，從去年8月至12月，雙方已進入訴訟與調解等司法程序，「過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理。」但遺憾沒有達成共識。他感慨，自己一直都想私下處理這件事，避免攤在陽光下被眾人議論，但陳思安利用他想保護家人的心態，動用媒體界人脈散佈不實謠言。對於近期流傳有關他涉及家暴，韓森澄清：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。」

陳思安被老公韓森控訴後，目前尚未針對此事做出說明，僅在限時動態秀出拿著書籍《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

