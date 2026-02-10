范姜彥豐翻版？饒舌歌手韓森控妻陳思安外遇 澄清從未涉及家暴

饒舌歌手韓森指控妻子陳思安外遇，並針對外界流傳的家暴指控作出澄清。（擷取自IG@realprofessorh)



繼男星范姜彥豐去年公開指控妻子婚內出軌引發熱議後，演藝圈再度出現相似爭議。饒舌歌手韓森（本名張譽鐘）於昨（9日）晚間在社群平台發文，指控妻子、廣播金鐘獎得主陳思安外遇，並針對外界流傳的家暴指控作出澄清。截稿前，陳思安尚未對相關說法回應。





韓森過去曾任工程師，因熱愛饒舌音樂轉戰演藝圈，並在選秀節目《大嘻哈時代》第一季闖進7強，被粉絲稱為「韓老師」。他於2021年與曾兩度獲得廣播金鐘獎的主持人陳思安結婚，未料婚姻隨後出現裂痕。

廣告 廣告





韓森在影片中表示：「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑攻擊我」。他指出，去年8月17日與妻子正式攤牌，起初對方否認，直到他出示明確證據後才道歉認錯，然而隔月在與律師討論後，態度又轉為全盤否認，反覆的態度令他感到心寒。





韓森進一步說明，從去年8月至12月，雙方已進入訴訟與調解等司法程序，「過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理」，但最終未能達成共識。他坦言，原希望私下解決、避免影響孩子，卻認為妻子利用他保護家人的心態，透過媒體圈人脈散布不實訊息。





對於近期流傳他涉及家暴的說法，韓森嚴正澄清，「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實」。他也表示，已保留相關影像與紀錄，將交由司法單位判斷，並補充說明，「對於因私人事件佔用社會關注，我很抱歉。我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線」。





在韓森公開說法後，陳思安並未正面回應指控，僅在限時動態中分享書籍《不能只求快，做好才重要！樹懶先生教會我的事》。事件後續發展，仍有待司法程序進一步釐清。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

傳粿粿、范姜終達成「百萬分手費共識」 女方要求不能再牽連王子

王子二度發聲明「坦言付不起1600萬」 律師揪一句話揭：不是寫給范姜看的

粿粿道歉片認與王子「發生逾矩行為」 談婚變主因控范姜索討1600萬