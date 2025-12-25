范姜彥豐聖誕節和女兒過！揪胡釋安、席維倫聚會同樂

【緯來新聞網】粿粿被爆出與藝人王子邱勝翊疑似捲入婚外情風波，引發外界高度關注。其丈夫范姜彥豐日前曾公開發聲，形容自己如同「戴著綠帽的小丑」。昨（24日）有媒體直擊范姜彥豐與粿粿現身士林地方法院家事法庭進行調解，兩人對相關狀況皆未作出回應。今（25日）適逢聖誕節，范姜彥豐則與女兒及好友胡釋安、席維倫等人一同度過佳節，從曝光的照片可見他面帶笑容、神情輕鬆，似乎未受到前一日調解結果影響。

范姜彥豐聖誕節和女兒過。（圖／范姜彥豐IG）

根據《鏡周刊》先前報導，粿粿在離婚協商過程中，願意接受支付七位數金額作為賠償，但提出的條件之一，是希望范姜彥豐「放過王子」，相關協議內容引發外界不同解讀。2人昨現身士林地院家事法庭調解對離婚進度並沒有進行說明。



現身調解庭後，范姜彥豐的近況也受到關注。適逢聖誕節，范姜彥豐25日在社群平台分享一張與多位友人聚會的合照，畫面中氣氛溫馨。同行的圈內人士包括主持人胡瓜的兒子胡釋安、女星席維倫，以及晏柔中夫妻等人。



照片中，眾人圍繞著布置華麗的聖誕樹合影留念，不少人對鏡頭比出「V」字手勢，胡釋安戴著紅色聖誕帽增添節慶氣氛，席維倫則罕見配戴黑框眼鏡入鏡，晏柔中與丈夫坐在前排。而范姜彥豐站在一旁，同樣露出笑容，並高舉手勢向鏡頭示意。

