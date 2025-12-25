范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場

范姜彥豐聖誕節大合照曝光，與圈內好友同樂。（資料圖／石智中攝）

男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。

范姜彥豐25日在社群曬出多張照片，只見他身穿黑色帽T及牛仔褲，將頭髮往後梳，頭上掛著一副眼鏡，看起來心情相當輕鬆，隨後他抱著家人在聖誕樹前合照，家人還開心用雙手比YA，非常可愛。

另一張合照，是他與圈內友人聚會，包含胡瓜兒子胡釋安、女星席惟倫、晏柔中夫婦等，一行人圍著聖誕樹，有人頭戴聖誕帽，有人換上符合過節氣氛的紅色上衣，且臉上都露出喜悅笑容，范姜彥豐更高舉YA的手勢，並配文寫下：「Merry Christmas（聖誕節快樂）」。

范姜彥豐（後排右2）聖誕節與好友聚會。（圖／IG@zack_fanchiang）

一系列照片發布後，1小時內就吸引3萬多網友按讚，紛紛留言回覆：「好溫馨喔，祝你們聖誕節快樂」、「你是最棒的父親」、「努力讓未來會更好」，同時也有網友注意到這次的好友陣容，「經歷過無數風暴，還能留在合照裡面一起微笑的才是真朋友」、「這些才是認證的真朋友」。

事實上，范姜彥豐先前透露與粿粿關係生變，是女方去了美國旅遊之後，不僅女方因此與王子互動增加，還疑似有朋友包庇不倫關係。如今范姜彥豐曬出與友人的合照，似乎也暗示了自己可以信任的好友，再次引起網友猜疑。

