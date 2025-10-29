范姜彥豐自曝被引導「棄婚後財產分配」網嘆處境比Andy更慘

范姜彥豐控妻子粿粿外遇。（圖／衛視中文台提供）

演藝圈夫妻范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，雙方多月來保持沉默。直到29日中午，范姜彥豐透過影片控訴，粿粿在婚內與男星王子（邱勝翊）有曖昧行為，甚至試圖引導他簽署放棄婚後財產分配的條約。此消息一出，引發演藝圈與粉絲關注。

事件曝光後，網路社群Threads湧現熱議。一名網友在貼文中表示，范姜彥豐的遭遇讓人聯想到網紅Andy和前女友家寧鬧翻一事，甚至認為范姜彥豐可能更為慘烈，「房子和工作室都登記在老婆名下，不只沒錢還戴了綠帽」。

廣告 廣告

其他網友則紛紛留言回應，表示對范姜彥豐感到不捨與心疼，「他對女方全心全意，結果換來綠帽，替他感到不值」、「藝人版Andy老師，之前看他們上電視一直以為感情很好，再次明白一切都是人設」、「兩個都很慘」、「王子的文等於承認了，感覺有點在抓時間線…總之是還沒離就不行，希望范姜振作起來」。不少人也提及過往三人的旅行與互動，認為早就有異樣跡象。

范姜彥豐表示，歷經4個月協商後，發現粿粿與王子仍持續往來、毫無悔意，令他心灰意冷，只能放棄協商。婚變不僅重創婚姻，也讓他陷入經濟困境，接案酬勞全流入粿粿掌控的工作室帳戶，房產也登記在女方名下，均無法動用。他坦言這段時間壓力極大，但為了捍衛良知與道德底線，決定揭露真相，並將透過法律途徑維護權益。

更多中時新聞網報導

豬瘟2輪疫調 追死亡頭數、廚餘流向

《飢餓遊戲》9周年 王仁甫累喊退通告

中信盃黑豹旗》212隊台南開戰 女黑豹300人創新高