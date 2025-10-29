還原3方說法/范姜彥豐對粿粿震撼掀牌！介入的第3者王子立刻：「錯誤就是錯誤 沒有藉口。」

翻攝范姜彥豐指控粿粿、王子的影帶

范姜彥豐29日中午與妻子粿粿、王子震撼掀牌，透過IG限動PO出黑底白字寫下8字「道德淪喪、婚內出軌」。毀滅性上傳9分鐘影片直接指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，貼文開頭直接Tag粿粿，王子的IG帳號，直接點名棒棒堂男孩成員「王子」，指控對方與妻子有不正當關係。並稱自己有看到明確出軌證據，並且堅持法院提告。從妻子晚歸，後來直接提出，不要他問出門後的事，每天和誰在一起等等，後來他才了解愛已追不回了，開罵粿粿，此事大大震驚演藝圈。 堅持提告法院，像一把利劍，當事的另2人都回應了。

粿粿的說法：離婚解約金額太大付不起

粿粿指2人離婚協議談了很久，始終沒有結論。粿粿說，這段婚姻，她一直盡力以理性與誠意溝通，但由於對方提出的離婚金額，超乎了她的負擔，以致協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。她說「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。但不想以情緒對抗情緒，所以我會把完整事實清楚整理給大家。」(表示還會有後續)

王子說法：「錯誤就是錯誤 沒有藉口。」

王子被范姜彥豐控介入他與粿粿的婚姻當了小王，王子立時發聲明道歉，並坦言：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」但他也說：「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤 沒有藉口。」 王子所屬經紀公司喜鵲娛樂隨後也發聲表示，「本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉。公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。」 沒有想到一向遇事聰明快閃的王子，竟然很快認錯，連經紀公司也道歉了。 *** 2022年粿粿和男星范姜彥豐結婚，婚後育有1女。藝人粿粿承認在談離婚，但一直談不靠譜，接著王子道歉，更確認了被指控的事，他認了「超過了朋友間，應有的界線」。 粿粿是中信啦啦隊Passion Sisters前成員與范姜彥豐結婚3年，昔常公開曬恩愛，但日前被發現鮮少同框、生日也不互相留言祝福，讓外界長達3個月的時間，不斷的看到揣測婚姻狀況，甚至傳出粿粿疑似搬離愛巢。在第三者王子認錯後，震撼大批網友，不少人湧入留言：「棒棒堂是集體中邪嗎？」、「閃兵又爆出軌、棒棒堂怎麼了」。

2025年以來台灣藝人閃兵案連環爆，2月男星王大陸被爆出委託不法集團，利用造假病歷，成功躲過兵役。10月21日新一波藝人名單浮出，男團「棒棒堂」繼上一波威廉閃兵被逮後，成員小杰（廖允杰）也認了當年花了30萬元「閃兵」。范姜彥豐10月29日直接點名粿粿、王子「道德淪喪、婚內出軌」，更是對四分五裂的棒棒糖「致命的一擊」。