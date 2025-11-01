范姜彥豐舊愛突發聲！曬美照吐56字心聲 「人品是最好的風水」疑影射他

娛樂中心／綜合報導

網友貼出范姜與前女友Zoey的合照，並感嘆：「當時他們是我童年所嗑的顏值CP。」（圖／翻攝自Threads）

粿粿與范姜彥豐婚變事件延燒至今，兩人各自拍片、發文說明仍難平輿論。就在外界聚焦這段破裂婚姻時，范姜的舊愛、曾是《大學生了沒》班底的 Zoey，昨（31）日突然在 IG 發出一則語帶感慨的限時動態：「人品就是最好的風水」，引起網友熱議。

范姜彥豐前女友Zoey突然在社群上發文，被猜測意有所指。（圖／翻攝自IG @zoeyx_x）

Zoey 在限時動態中分享多張在韓國旅遊的美照，並附上一段文字：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果。愛出者愛返、福往者福來，人品就是最好的風水。好好生活，命運終會溫柔以待。」雖然全篇未提及任何名字，但由於發文時間恰巧與范姜爆料粿粿出軌的消息重疊，不少人聯想到是否「意有所指」。

網友找出范姜10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》班底，網友狂讚Zoey超漂亮。（圖／翻攝自中天娛樂頻道YouTube）

更有網友翻出范姜與 Zoey 十多年前的甜蜜合照，兩人當年都是節目中的高顏值代表，如今再被翻出，也讓 Zoey 再度受到關注。許多網友留言稱讚她氣質出眾、依舊亮眼，也有人猜測這篇貼文「像是在為自己當年的選擇感到慶幸」。

而粿粿稍早也拍片回應，坦承與王子「確實越界」，但否認婚變是因第三者介入，強調與范姜早已多次爭吵、關係破裂。整起風波持續延燒，沒想到如今連范姜舊愛的貼文都成為焦點，再添一筆話題火花。

