范姜彥豐被戴綠帽要1200萬 粿粿付不出王子也不幫

【緯來新聞網】邱勝翊（王子）介入粿粿、范姜彥豐婚姻成了小王，范姜彥豐昨（30日）捅破這一切震驚演藝圈，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，兩人目前正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據，因此求償1200萬元，贍養費另計，而第一時間粿粿聲明中確實也提到兩人協商破裂，付不出鉅額費用。
粿粿、范姜彥豐婚姻破裂。（圖／翻攝自范姜彥豐婚臉書）
據報導，范姜彥豐求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，協商因此破裂，也讓范姜彥豐決定公開此事。短短一天網友已經挖出許多王子、粿粿先前曖昧互動，也灌爆兩人社群平台替范姜彥豐抱不平。
王子介入粿粿、范姜彥豐婚姻成了小王。（圖／翻攝自粿婚臉書）
粿粿聲明全文
謝謝大家的關心
這段婚姻的結束
我一直盡力以理性與誠意溝通。
協議談了很久
由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔
協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容
我不想以情緒對抗情緒
我會把完整事實清楚整理給大家。
身為一個母親
我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。
王子聲明全文
不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意
我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀
在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口
未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友
致上我最誠懇的歉意
對不起
