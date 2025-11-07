范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。

王子近日遭爆介入粿粿（左）與范姜彥豐（右）的婚姻。（圖／翻攝自范姜IG）

胡文英透露，自己在看到粿粿和范姜的新聞後深受觸動，因為這起事件與她當年婚姻破裂如出一轍。她坦言，自己能體會到為何范姜會站出來公開戴綠帽的始末，並心疼地表示，「男生要有多大的勇氣才能站出來」，這背後肯定承受了痛苦與撕心裂肺。



胡文英更透露，過去她也曾遭遇相似的情節，「同樣是前夫與朋友發生關係被我察覺，前夫也同樣發誓絕對沒有背叛我」，當時她為了查明真相，甚至找了徵信社介入，但仍無法挽回破碎的婚姻，她坦言，「只有身處在深淵中的人，才能感受到那種無力，但有些感情，即使努力，也無法挽回」。如今看到粿粿、范姜婚變的新聞，讓胡文英有感而發表示：「想到過往自己的婚姻如此不堪。」

