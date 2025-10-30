范姜彥豐被挖前女友合照！曾是《大學生了沒》班底 網讚：比妻漂亮多了

娛樂中心／綜合報導

網友挖出范姜10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》班底，網友狂讚：「前女友比妻子漂亮多了欸！」（圖／翻攝自Threads）

女星粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，范姜彥豐近期怒控男星王子和粿粿婚內出軌，震驚娛樂圈。王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。如今有網友找出范姜彥豐10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》班底，引發許多網友狂讚：「前女友比妻子漂亮多了欸！」

網友貼出范姜與前女友Zoey的合照，並感嘆：「當時他們是我童年所嗑的顏值CP。」（圖／翻攝自Threads）

網友貼出范姜與前女友Zoey的合照，並感嘆：「當時他們是我童年所嗑的顏值CP。」（圖／翻攝自Threads）

有網友在Threads貼出范姜彥豐10多年前與前女友Zoey的合照，並寫道：「十幾年前范姜的女友， 當時他們是我童年所嗑的顏值CP， 曾以為他們會結婚，結果突然分手了超可惜🥲。」據了解，Zoey過去就讀實踐大學應外系時，曾是《大學生了沒》固定班底，目前是經營服飾品牌的老闆娘，個人IG擁有21萬追蹤，算是在小有名氣的網美。

廣告 廣告

網友貼出范姜與前女友Zoey的合照，並感嘆：「當時他們是我童年所嗑的顏值CP。」（圖／翻攝自Threads）

網友挖出范姜10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》班底，網友狂讚：「前女友比妻子漂亮多了欸！」（圖／翻攝自中天娛樂頻道YouTube）

PO文一出，其他網友紛紛熱議：「這位的氣質跟范姜比較搭得上」、「前女友比妻子漂亮多了欸」、「Zoey 很漂亮，當年也期待他們結婚，郎才女貌」、「比那什麼粿好一百倍」、「原來她是他前女友！！bonche闆娘超級美的耶」、「以前超級喜歡他們在一起很養眼～～」、「欸我記得她，實踐大學的，當初在校園算小有名氣」、「我記得！！這時期 原來他是范姜」、「前女友太正了吧⋯⋯」、「她跟范姜的氣質好搭喔，整個很郎才女貌賞心悅目的感覺」、「是Zoey 耶，以前在師大夜市跟她買過衣服，本人很親切」。

更多三立新聞網報導

周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大

網紅林世偉穿「透視內褲」熱舞！私密處被看光 脆帳號疑遭檢舉停權

兄弟女打擊教練莎菈「比基尼辣照」曝光！ 網暴動喊：教練我想打棒球

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 偷吃被抓急刪文 網轟：作賊心虛

