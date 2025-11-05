范姜彥豐認了暴瘦11公斤 超正前女友曝13字心聲

范姜彥豐前女友。（圖／翻攝自zoeyx_x IG）





男星范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，而對象是棒棒堂王子（邱勝翊），日前他首度在天后闆妹的直播上露面認了暴瘦11公斤，前女友Zoey昨（4）日也再度PO出13字心聲。

隨著婚變傳聞越演越烈，范姜彥豐被起底10多年前曾交往女友Zoey，女方是《大學生了沒》班底，交往6年後感情畫下句點。Zoey10月31日在限時動態寫下「人品就是最好的風水」，引發網友聯想，昨日又透過限時動態PO出入住高級飯店的美景，開心表示「可以待在這裡不出門都沒關係」，隨後發出對鏡自拍照說，「有在雲裡的感覺，107F還是有點可怕。」

前女友發布限動。（圖／翻攝自zoeyx_x IG）

前女友發布限動。（圖／翻攝自zoeyx_x IG）

事實上，在范姜彥豐婚變事發後，Zoey就曾發限動表示，「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返，福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待」，一席話引發網友聯想。

日前范姜彥豐現身天后闆妹的直播，親口透露身高186公分，原本體重76公斤，現在瘦到65公斤，整個人暴瘦了足足11公斤，還在直播中喝下「粿王飲料」，還說很好喝，許多網友感到心疼在留言處要他加油。



