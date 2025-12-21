范姜彥豐走出婚姻風波！發文稱「生活被重新定義」

藝人范姜彥豐日前因婚姻風波成為輿論焦點！他於10月底公開指控妻子江瑋琳（藝名粿粿）與藝人邱勝翊（王子）婚內出軌，並自嘲為「戴著綠帽的小丑」。隨著時間推移，事件逐漸降溫，范姜彥豐也開始回歸平靜生活。

近日，范姜彥豐在Instagram上發文，分享他對生活的新體悟。他在貼文中寫道：「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕，而是穩穩地，把每天送到該到的地方。」他還提到，「牽著小手迎接明天，把重心放低，坐得更穩健、騎得更踏實，心，也能走得更遠。」這些文字展現出他經歷低潮後的沉澱與成熟。

廣告 廣告

此外，他也分享了對日常生活的珍惜：「多一點空間，裝得下書包、晚餐，還有生活的驚喜；多一份穩定，讓每次出發，都安心不慌。」文末，他表示：「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路。」這段發言引發網友熱烈回應，紛紛留言祝福他能走向人生的新篇章。

網友們紛紛留言表達支持：「看著你往前走也同樣覺得好開心」、「恭喜新的開始，全新出發」、「太帥了」、「進化了」。范姜彥豐的感性分享，無疑為經歷低潮的人注入了一股正能量。

延伸閱讀

粿粿、范姜彥豐敲定離婚協議！付百萬贍養費 她添條件：別咬王子

狄志為逆風同情粿粿！ 分析婚變、偷吃王子關鍵：很難不陷進去

「粿王戀」大尺度照真相曝光？知情人士：與外界想像不同