范姜彥豐走出風波！曬近況照 體重回升「8字總結近況」

范姜彥豐10月指控粿粿婚內出軌。（圖／中天綜合台提供）

男星范姜彥豐今年10月指控前妻粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）互動過從甚密，隨後王子也坦承雙方確實已超出朋友界線，三人感情風波一度掀起高度關注與討論。隨著事件逐漸平息，范姜彥豐近日透過社群平台更新近況，以一組生活照，低調透露自己的現階段狀態。

范姜彥豐在貼文中簡短寫下：「工作、運動、寫歌，踏實」，短短幾個關鍵字，道出目前生活狀態。照片中可見他身處健身房，戴著耳機對鏡自拍，穿著無袖上衣，大方展現結實手臂線條，狀態不錯；另一張則是在錄音室內，背對鏡頭投入音樂創作，顯示他將時間與精力回歸到工作。

此外，范姜彥豐也公開近期體重變化，引起粉絲關注。身高186公分的他，先前因情緒影響一度暴瘦至65公斤，如今體重已回升到69.5公斤，他幽默笑說：「嗨肉肉好久不見，回來一半囉！好像可以維持就好？」，展現正向的心態，還附上體重計數字的照片，可見身材狀態正在回穩。

范姜彥豐公開目前體重為69.5公斤。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang）

范姜彥豐用行動證明，歷經風波後，選擇把重心放在自己身上，一步步回到踏實而穩定的軌道，整篇貼文未再提及過往感情風波，但不少網友解讀，是他正從情感低潮中慢慢走出，重新找回生活節奏。粉絲也紛紛留言替他加油打氣，鼓勵：「有增重了，太棒了」、「為這充實來掌聲響起來」 、「加油，期待你的作品」 、「你最棒了，加油～」 、「都會越來越好的~~」、「繼續帥氣的生活」。

