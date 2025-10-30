范姜彥豐超狂背景曝光！ 網列4點對比：條件全面輾壓王子

網友列出4大條件，指范姜彥豐（左圖）各方面都完勝王子（右圖）。（翻攝zack_fanchiang IG、prince_pstar IG）

男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），痛批「道德淪喪」，消息一出震撼娛樂圈。網友們也列出4大條件，表示范姜彥豐在各方面都完勝王子。

「粿郡王」出軌風波爆發後，瞬間成為社群焦點，有網友在Threads發文討論，表示范姜彥豐背景超狂，年紀33歲、身高186公分、畢業於台北醫學大學牙體技術學系，父親是牙醫、母親是日本選美皇后、哥哥同樣是牙醫，甚至有日本國籍，家庭背景與外型皆屬上乘。

反觀王子，則是身高178公分、讀莊敬高職和東南科大，要幫爸爸還債，年紀也是36歲的「老叔」。兩男在年紀、身高、學歷、家世等4方面都對比懸殊，原PO直言：「范姜所有條件都大勝王子欸！」不懂女方怎會找各種條件都低很多的。

粿粿婚內出軌王子，雙雙遭輿論撻伐。（翻攝meigo.c IG）

留言區一面倒 稱「粿粿配不上范姜」

貼文引發討論，網友們一面倒力挺范姜，表示：「王子就是腦袋空空講話沒內容的那種男生」「我不相信王子有178公分」「這年代真的不要再以為自己是王子，有夠中二」「范姜居然比王子小，范姜比王子成熟穩重有氣質多了」「范姜講話語調給人非常沉穩和高級的感覺，王子講話語調令人噁心」。

有人分析，「粿粿只是回歸原本的圈層而已啊，沒毛病」「底層當然陪底層啊，高人品讓她有壓力」「會不會是原生家庭的差距？導致粿粿會覺得王子才是同類，范姜反而太有家教，無法讓她有心動的感覺」「代表女方也很低等，高人品讓她有壓力」，直言「粿粿配不上范姜」。

還有人說：「欸不是，女的條件能釣到范姜已經等同中樂透了，你怎麼講的她很有得挑一樣？」「在亂親阿翔的事件後，曾經有人跟我說過，平常玩5000塊的玩具的人，為什麼會玩50塊的玩具？因為他沒玩過」。

