范姜彥豐輸在哪？網列出范姜vs.王子列表 徵信社業者爆料3000萬賠償金

范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻危機事件引發社會高度關注，當中涉及王子邱勝翊的婚外情指控。事件發酵後，網友發現早在9月份已有徵信社業者在節目中透露相關案例，表示若透過徵信社協商，男方可能獲得高達3000萬元的賠償金。此事件迅速在網路發酵，不僅引發網友大規模討論比較兩位男方條件，也使得范姜彥豐友人圈受到關注，多位藝人紛紛表態力挺或分享類似經歷。

事件源於范姜彥豐發布影片指控妻子粿粿與王子邱勝翊有婚外情，他在影片中提到「她開始三天兩頭都跟同一群人出去」，並在貼文中寫下「知情的人幫忙隱瞞」。這些言論引發網友大規模「獵巫」行動，特別針對曾與粿粿同遊美國的友人，質疑他們是否知情且互相包庇。

面對友人遭受網路批評，范姜彥豐緊急為晏柔中和楊孟霖發文澄清，他強調這些朋友在他低潮時期給予重要陪伴，懇請大家給予尊重和空間。許多藝人也紛紛表達支持，其中蔡瑞雪心疼表示劈腿行為非常不可取，並透露自己前陣子也經歷過類似情況，言語間似有所指。

網友發現，徵信社執行長曾在9月份的podcast節目中提到一個案例：「我們現在處理的某一個案件，三方都是知名的演藝人員」，「他現在可能9月份要去大陸拍片，然後他大陸也有開演唱會」。巧合的是，8月底王子確實在廣州舉辦演唱會，使得這段談話被懷疑正是指范姜的案子。該執行長還形容「小王」形象健康陽光，長相帥氣，並提到透過徵信社協商，當事人有機會獲得3000多萬元賠償。

網友也開始比較范姜彥豐與王子的條件，指出范姜身高186公分，是北醫牙體技術學系畢業，擁有日本國籍，今年33歲。許多人疑惑范姜「輸在哪裡」，讓這場風波在社群媒體上持續發酵，討論熱度不斷攀升。

