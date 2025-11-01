范姜彥豐追完17分鐘影片 再轟粿粿說謊「留點口德吧」

粿粿（左）和范姜彥豐鬧婚變。翻攝粿粿臉書



粿粿10月29日遭范姜彥豐指控與和王子（邱勝翊）「婚內出軌」，她今（11╱1）以17分鐘影片回應婚變始末，哭認與王子「有逾矩的行為」，還反控范姜談離的過程中「圍繞的都是錢」，對此范姜也在臉書反擊，並說：「夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧……。」

今晚范姜透露趁著親人午睡時看完了粿粿的影片，狠酸：「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外……。」

范姜表示：「3年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10╱29的聲明中提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。」

粿粿拍影片回應婚變。翻攝meigo.c IG

對於粿粿稱「生產的費用是我自己處理的」，范姜表示：「懷胎10月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理、不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷，當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意轉化為其他形式，帶太太去買精品包、買單眼、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』，真的無奈……。」

而粿粿表示今年母親節與范姜又大吵了一架，身心俱疲的她開口提離婚，在協商的過程中，她坦言：「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度，然後在這個情緒下就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。」喊冤出軌時間點「真的跟美國沒有任何的關係」。

對此，范姜說：「請勿誤導出軌的時間線，美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議，發現證據出軌，心死停止挽留開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」直指粿粿「惡意抹黑，避重就輕」。

